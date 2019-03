Iannone e Audrey Bouetté non stanno più insieme: parla la modella

Andrea Iannone e Audrey Bouetté non stanno più insieme: la modella racconta la sua verità

Ieri le foto di Andrea Iannone e Audrey Bouetté pubblicate dal settimanale Chi avevano fatto, in poche ore, il giro del web. Nel giornale diretto da Alfonso Signorini la modella era stata presentata come la nuova fidanzata di Iannone. A poche ore di distanza dalla pubblicazione dello scoop, tuttavia, a mettere le cose in chiaro è stata la ragazza in persona sui suoi social. Su Instagram, a chi le ha chiesto di parlare della sua storia con il pilota di MotoGP, Audrey ha chiaramente fatto intendere di non stare più insieme a lui. Dalle sue parole si è capito che i due non sono più una coppia o, per lo meno, che si sono frequentati per un certo periodo ma che, adesso, hanno interrotto.

Andrea Iannone e Audrey Bouetté si sono già lasciati: parla la modella

Dal messaggio scritto da Audrey Bouetté sui social pare più che sia stata lei a porre fine alla sua relazione con Andrea Iannone. La modella, comunque, ha speso delle belle parole nei confronti dello sportivo. “Andrea Iannone è un bravo ragazzo che, però, secondo me deve ritrovarsi. Gli auguro il meglio, ora non cerco questo tipo di storie”, ha scritto Audrey. Un annuncio troppo vago per capire oggi perché la loro storia non sia riuscita a decollare. Al di là di tutto, comunque, adesso possiamo affermare con sicurezza che i due non stanno più insieme.

Andrea Iannone non dimentica i Rodriguez: con Jeremias l’amicizia continua anche dopo Belen

Andrea Iannone e Jeremias Rodriguez continuano ad essere grandi amici. La fine della relazione con Belen non ha per niente compromesso i loro rapporti. Quando Jeremias è tornato in Italia, dopo essere stato eliminato dall’Isola dei famosi, Iannone è stato uno dei primi amici con cui si è riabbracciato. È stato lo sportivo a riaccompagnarlo a casa dopo la puntata.