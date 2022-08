Iago Garcia lascia la fidanzata italiana e torna a vivere in Spagna

Da qualche tempo l’attore spagnolo, star de Il Segreto e Una vita e altre serie tv, non abita più a Roma dove si era trasferito per amore

Iago Garcia non vive più in Italia. L’attore spagnolo, diventato famoso prima grazie a Il Segreto e poi ad Una vita, si era trasferito nel nostro Paese per amore. Durante un concorso di bellezza aveva conosciuto l’attrice, ballerina e modella Eleonora Puglia, con la quale era andato a convivere a Roma. Da qui la scelta di dedicarsi anche alla tv italiana, con la partecipazione a Ballando con le Stelle e alla fiction Rai Non dirlo al mio capo.

Un amore importante – quello tra Iago Garcia ed Eleonora Puglia – che però non ha resistito al tempo. Da diversi mesi i due non sono più una coppia. I diretti interessati non ne hanno parlato apertamente perché sono sempre molto discreti e riservati ma gli indizi social non mentono. Ignoti i motivi della rottura ma non è da escludere la differenza d’età: Iago è più grande di Eleonora di ben diciassette anni.

Iago Garcia non segue più Eleonora Puglia su Instagram e anche la ragazza non compare più tra i follower della star iberica. Sparite, inoltre, dai rispettivi profili social tutte le foto di coppia. L’attrice e ballerina ha inoltre sfoggiato un nuovo look: addio ciocche bionde in favore di una chioma più scura.

Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova…Inoltre in una recente intervista rilasciata a Tele Sette Iago Garcia ha confermato di non vivere più in Italia. “Ho abitato a Roma cinque anni e ho un rapporto con l’Italia molto speciale”, ha fatto sapere il 43enne, che ora è tornato in Spagna.

Chi è Eleonora Puglia

Eleonora Puglia è una ballerina, modella e attrice piacentina. Ha recitato nel film Incontriamoci e nelle serie tv di Stefano Accorsi 1993. Ha conosciuto Iago Garcia nel 2016, ai casting di un film che non è mai stato realizzato. Insieme hanno poi lavorato nella fiction Non dirlo al mio capo 2: lei fa un cameo mentre lui ha il ruolo di un avvocato specializzato in diritto internazionale.

Ha vinto la fascia di Miss Teenager nel 2015 e ha mosso i primi passi da attrice a teatro, dopo aver studiato alla scuola di recitazione Studio Cinema con attori prestigiosi quali Giancarlo Giannini, Pupi Avati e Giuliana De Sio. Eleonora si è divisa per tanti anni tra teatro e cinema. In tv è stata tra i 100 giurati di All Together Now, il programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker.

La carriera di Iago Garcia

Iago Garcia è diventato famoso nel 2011 grazie alla soap opera Il Segreto. Successivamente ha partecipato a Una vita, Non dirlo al mio capo, Un altro domani. Nel 2016 ha vinto Ballando con le Stelle di Milly Carlucci in coppia con Samanta Togni.