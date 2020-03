Il Segreto chiude, parla Iago Garcia: “Giusto che arrivi una conclusione”

Il Segreto chiude, parla Iago Garcia: l’ex Olmo Mesia dice la sua sulla chiusura definitiva della soap

Il Segreto chiude i battenti e questo ha portato non poco scalpore tra i fan, ma non per Iago Garcia. L’ex interprete di Olmo Mesia è convinto che questo sia il momento giusto per mettere la parola fine alla nota soap opera spagnola. In una nuova intervista sul settimanale Mio, l’attore parla della decisione presa dalla soap qualche settimana fa. A detta di Iago, tutto ciò che inizia deve finire prima o poi. Quando ha iniziato a lavorare in questa fiction non credeva che sarebbe durata così tanto. Stiamo parlando di ben nove anni di messa in onda per gli abitanti di Puente Viejo! Ricordiamo che Garcia è uscito dal cast della soap qualche anno fa. La sua storia a Puente Viejo è terminata nel peggiore dei modi, ovvero con il suo suicidio. Dopo aver trascorso anni a tormentare la vita di Soledad Castro, Olmo scelse di togliersi la vita, liberandosi di tutti i sensi di colpa. A prendere il suo posto ci ha pensato suo figlio Fernando Mesia, che si è rivelato una persona senza nessuno scrupolo di coscienza!

Olmo Mesia de Il Segreto: Iago Garcia convinto che questa sia stata la decisione giusta

Nonostante tutto, il pubblico ha un bel ricordo di Olmo e non si può di certo dire la stessa cosa su Fernando. Intanto, Iago Garcia ricorda con felicità i momenti trascorsi sul set de Il Segreto con gli altri suoi colleghi, con cui sono nate tante amicizie. Puente Viejo ha rappresentato per lui una grande opportunità, tanto che gli ha regalato una certa popolarità anche in Italia. Tornando alla chiusura definitiva della soap, l’attore dichiara: “Adesso va in onda da molti anni e ha avuto un grosso successo, ma credo che sia giusto che arrivi a una conclusione“. A detta di Iago, la soap merita sicuramente “un gran bel finale” e su questo punto il pubblico si sta ponendo tante domande!

Il Segreto merita un grande finale: gli ascolti negli anni sono calati a causa dell’uscita di scena dei principali personaggi

Ma qual è il motivo, secondo Garcia, che ha portato la soap a prendere questa drastica decisione? Sappiamo bene che gli ascolti sono calati in quest’ultimo periodo e l’attore afferma: “Quando i ruoli principali iniziano a cambiare, è inevitabile che il pubblico cominci a stancarsi. Il pubblico si affeziona a dei personaggi e quando altri prendono il loro posto arriva un certo indebolimento, un calo di attenzione”. Non ci dovrebbe essere alcuna delusione da parte del pubblico, secondo Iago: “La delusione sarebbe arrivata se si fosse deciso di allungare la storia fino all’inverosimile. È come una corda: se tiri troppo, si spezza. Allora meglio chiudere prima.”