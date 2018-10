I Medici 2: anticipazioni prima puntata della fiction di Rai Uno

Prima puntata I Medici 2 con Daniel Sharman: trama e anticipazioni

Tornano I Medici su Rai Uno! Dopo il grande successo internazionale della prima stagione, la serie prosegue con un nuovo protagonista, Lorenzo il Magnifico interpretato da Daniel Sharman. I nuovi episodi iniziano venti anni dopo la conclusione della prima stagione: Cosimo de’ Medici (Richard Madden) è ormai morto ma a Firenze continua ad avere il potere la famiglia dei Medici. Il capofamiglia è Piero, figlio di Cosimo e Contessina, che però è vecchio e malato. E viene così sostituito dal figlio Lorenzo che, poco più che ventenne, è decisamente un leader nato. La nuova stagione de I Medici è composta in tutto da 4 puntate: ogni sera andranno in onda due episodi. Ma cosa accadrà di preciso nella prima puntata, in onda su Rai Uno martedì 23 ottobre? Scopritelo insieme a noi!

Vecchi Rancori: anticipazioni primo episodio seconda stagione

I Medici 2 è ambientato a Firenze nel 1469. La Banca Medici è in difficoltà dopo la morte di Cosimo de’ Medici. A guidarla è il figlio di Cosimo e Contessina, Piero, che però non riesce a gestire al meglio gli affari di famiglia. Il primo episodio si apre proprio con un attentato all’uomo. Per fortuna Piero non muore ma viene solo ferito: tempestivo l’intervento dei figli Lorenzo e Giuliano. I due ragazzi, molto complici e uniti, accusano Jacopo Pazzi – interpretato da Sean Bean e nemico storico della famiglia de’ Medici – di aver ordinato l’agguato. E mentre Lorenzo e Giuliano hanno proprio uno scontro a Palazzo Pazzi, Piero si organizza con l’alleato Galeazzo Sforza, duca di Milano, per assediare la città di Firenze. Una mossa azzardata che spinge Lorenzo a mettersi contro il padre.

Un uomo solo: anticipazioni secondo episodio I Medici 2

La Banca Medici non ha più denaro: per questo motivo Lorenzo e la madre Lucrezia si recano a Roma per chiedere aiuto al Papa. I Pazzi, informati di questa decisione, contattano il cugino Francesco Salviati, membro della curia romana, per opporsi alla richiesta d’aiuto dei Medici. Intanto Lorenzo, su consiglio della madre, decide di sposarsi per alleanza politica. Questo crea qualche problema di troppo con la sua amante, la nobile Lucrezia Donati. Intanto a Firenze Bianca de’ Medici, sorella di Lorenzo, continua ad amare di nascosto un membro della famiglia Pazzi, Guglielmo.

Cast attori I Medici 2: chi sono i protagonisti della fiction Rai

Di seguito personaggi e attori de I Medici 2:

Lorenzo de’ Medici – Daniel Sharman

Giuliano de’ Medici – Bradley James

Lucrezia de’ Medici – Sarah Parish

Lucrezia Donati – Alessandra Mastronardi

Jacopo Pazzi – Sean Bean

Piero de’ Medici – Julian Sands

Francesco Pazzi – Matteo Martari

Clarice Orsini – Synnove Karslen

Bianca de’ Medici – Aurora Ruffino

Luca Soderini – Filippo Nigro

Papa Sisto IV – Raoul Bova

Simonetta Vespucci – Matilda Lutz

Marco Bello – Guido Caprino

Contessina de’ Medici – Annabel Scholey

Guglielmo Pazzi – Charlie Vickers

Marco Vespucci – Alessio Vassallo

Sandro Botticelli – Sebastian De Souza

Carlo de’Medici – Callum Blake

Angelo Poliziano – Jack Bannon

Francesco Salviati – Jacob Fortune Llyod

Galeazzo Sforza – Tam Mutu

Bona di Savoia – Miriam Dalmazio