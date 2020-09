I Fatti Vostri, Salvo Sottile nel cast: nuova rubrica per il giornalista

La squadra della trasmissione I Fatti Vostri è pronta ad accogliere un nuovo volto. Si tratta di Salvo Sottile, che durante l’estate è stato al centro dell’attenzione per la sua mancata conferma su Rai Tre. Sulla terza rete Sottile ha condotto il programma Mi manda Raitre e ha dovuto dirgli addio perché il nuovo direttore di rete, Franco Di Mare, avrebbe preferito ricollocarlo. Insomma, non era un allontanamento totale da Rai Tre ma Sottile avrebbe dovuto condurre altri programmi. Una scelta contestata dal conduttore e invece fortemente difesa da Di Mare, che l’ha fatta e ha continuato a crederci. Una rottura che è stata una vera frattura, ma oggi è rispuntato il nome di Salvo Sottile associato a uno dei programmi di punta della mattina di Rai Due, che ha riaperto i battenti proprio stamattina.

Salvo Sottile nel cast de I Fatti Vostri: il ruolo e la rubrica dedicata ai cittadini

La trentesima edizione de I Fatti Vostri si arricchirà dunque della presenza di Salvo Sottile, come rivelato oggi da Blogo. Non è apparso nella puntata di stamattina, condita da nuove frecciatine verso Adriana Volpe, ma comparirà nei prossimi giorni perché la sua rubrica non troverà spazio ogni giorno. Dai primi dettagli emersi si apprende infatti che il giornalista curerà una rubrica molto interessante in cui si occuperà dei diritti dei cittadini e dei consumatori. La sua prima apparizione a I Fatti Vostri, con annessa presentazione, potrebbe avvenire già domani, nella puntata quindi di martedì 15 settembre. E dunque già nella giornata di domani Giancarlo Magalli, o lo stesso Sottile, potrebbe spiegare nei dettagli il nuovo ruolo e la nuova rubrica. Spiegando per esempio anche quante volte a settimana ci sarà.

I Fatti Vostri, arriva Salvo Sottile nel cast della nuova edizione

Archiviata quindi la polemica con Franco Di Mare, Salvo Sottile si appresta a dedicarsi a questo nuovo progetto e di sicuro investirà nello stesso tanto entusiasmo quanto ne aveva per Mi manda Raitre. A proposito de I Fatti Vostri, comunque, ci sono altre novità e riguardano Umberto Broccoli. Il suo ruolo verrà ridimensionato in questa nuova stagione. Se fino alla passata edizione è apparso anche due o tre volte in ogni puntata, quest’anno dovrebbe avere un solo spazio. Probabilmente della durata di dieci minuti.