Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi stanno tornando insieme? L’annuncio della loro separazione aveva scosso tutti ed era arrivato in modo del tutto inaspettato. Non sono stati al centro dell’attenzione per una guerra in corso fra loro, anzi hanno mantenuto un rapporto civile e un certo equilibrio per le loro figlie. Non hanno fatto insomma la fine di Totti e Ilary, per intendersi, che invece se le stanno suonando in ogni luogo, da casa fino al tribunale. E forse è per questo che oggi in tanti sperano di rivedere Michelle e Tomaso insieme.

Da giorni e giorni si rincorrono gossip sul loro possibile essersi ritrovati. Oggi è arrivato l’ennesimo gesto che sta facendo sperare i fan: Tomaso Trussardi ha postato una foto di Michelle sul suo profilo Instagram. Lo scatto è in realtà presente sul profilo del loro cagnolino Odino. Nella foto Michelle tiene stretto in braccio il cane, con un’espressione piena d’amore. Tomaso l’ha condivisa tra le sue stories.

Chissà se lo ha fatto solo perché gli piace la foto, molto semplicemente, o per altri motivi. Per molti dietro questo gesto ci sarebbe altro, perché se fosse tutto finito tra loro perché condividere la foto dell’ex sul tuo profilo? Magari sono solo amici, è vero, ma Michelle in una intervista non ha escluso un possibile ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi. E allora i fan si sentono legittimati a sognare, perché non è del tutto impossibile che tornino insieme.

La famiglia Trussardi-Hunziker potrebbe riunirsi. Quello di oggi è un semplice gesto ma che potrebbe nascondere tanto dietro. Un feeling ritrovato, un amore mai finito pronto a ricominciare, un volersi venire incontro dopo aver capito di non poter stare senza l’altro. E nessun altro flirt, tra cui uno smentito con un’ex di Uomini e Donne, potrebbe mai dividerli fino in fondo. Sarà davvero così oppure stanno trasformando il loro legame in una semplice amicizia? Ed è anche vero che è bello vedere due ex non farsi la guerra, per molti conta tanto anche questa semplice cosa.