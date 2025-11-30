Serale Amici 25, retroscena: fuori Amadeus, chi lo sostituirà e il rebus sugli altri giurati

Cresce la curiosità dei fan di Amici di Maria De Filippi per sapere come sarà composta la giuria della fase Serale del popolare talent show dell’ammiraglia Mediaset. Nelle scorse ore, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha lanciato un’indiscrezione alquanto interessante, affermando che Amadeus non dovrebbe più far parte del progetto. Al suo posto dovrebbe arrivare Alessandro Cattelan. Se la voce fosse confermata, sarebbe una scommessa tutt’altro che banale per il programma. ‘Ama’, nella scorsa edizione, si è integrato perfettamente nei meccanismi della trasmissione di Canale 5. La sua mancanza potrebbe farsi sentire.

Amici Serale 2026, Alessandro Cattelan raccoglierà il testimone di Amadeus?

Non è nuovo il mormorio attorno a una presunta staffetta Amadeus – Cattelan. Già nelle scorse settimane si era parlato di tale possibile sostituzione. Ora l’indiscrezione è tornata a farsi tambureggiante. Rebus anche sul resto della giuria. Cristiano Malgioglio e Elena D’Amario verranno riconfermati? Anche in questo caso ci sono poche certezze.

Il rebus su Cristiano Malgioglio e Elena D’Amario

Di recente, i ben informati hanno spiegato che Maria De Filippi, in vista del Serale 2026, potrebbe cambiare in blocco i giurati di Amici. Sarebbe quindi pronta a una rivoluzione. A rischiare di più è Elena D’Amario. La danzatrice, nell’esperienza della scorsa stagione, è parsa troppo spesso poco incisiva nelle valutazioni. Non ha sfigurato, ma non ha nemmeno lasciato il segno. Per questo ci sono molti dubbi sulla sua eventuale riconferma.

Discorso diverso per Malgioglio che ha una presenza scenica dirompente, oltre a essere più che competente per quel che riguarda il settore musicale. De Filippi, però, ha più volte dimostrato lungo la sua carriera di non voler puntare sempre sull'”usato sicuro”, consapevole che il rinnovamento lo si deve attuare prima che arrivino segnali forti di ‘usura’ dei ruoli. In altre parole, anche il paroliere non può dormire sonni tranquilli.

Quindi? Sempre ammesso e non concesso che realmente ci saranno importanti novità tra i giurati, quali sono i nomi caldi che potrebbero subentrare? Oltre al già citato Alessandro Cattelan, gli esperti di retroscena televisivi puntano sui possibili ingaggi di Irama, Emma Marrone e Rossella Brescia.