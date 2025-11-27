Amici 25 anticipazioni, Celentano toppa: riscatto ex allievo post eliminazione horror

Oggi è stata registrata la puntata di Amici 25 che andrà in onda domenica 30 novembre 2025. Cos’è accaduto questa volta nello studio di Canale 5? Nessuna eliminazione per i ragazzi, ma solo classifiche e nuove sfide. Hanno vestito i panni di giudici della gara canto Stash e Carlo Verdone, mentre della gara ballo Eleonora Abbagnato. Quest’ultima ha svelato un dettaglio che riguarda Tommaso, l’allievo eliminato qualche settimana fa da Alessandra Celentano in modo sconvolgente. Inoltre, Maria De Filippi ha ospitato in studio Rettore con Arianna Forte e Mr Rain. La conduttrice ha, intanto, fatto sapere che Isobel sarà essente nel programma per qualche tempo, visto che ha accettato di prendere parte a un nuovo progetto.

Amici 25, il riscatto di Tommaso: era stato eliminato da Celentano

Qualche settimana fa, aveva lasciato tutti senza parole l’eliminazione di Tommaso. Il talentuoso ballerino era stato eliminato dalla sua stessa insegnante, la Celentano appunto. Il diretto interessato era rimasto spiazzato di fronte alla decisione della storica maestra. Il pubblico a casa si è anche ribellato per questa eliminazione, trovandola strana e ingiusta, visto che si tratta di un ballerino davvero molto bravo.

Infatti, prima di approdare nel talent show di Canale 5, già lavorava nel mondo della danza. A confermarlo era stata Maria De Filippi, la quale ha fatto notare alla Celentano che Tommaso aveva lasciato la compagnia per la quale danzava per partecipare a questo programma. Ed ecco che nella registrazione di oggi, Eleonora Abbagnato ha fatto un graditissimo annuncio: il ballerino sarà presente allo spettacolo dello Schiaccianoci al Teatro dell’Opera, come riporta SuperGuidaTv.

Un grande riscatto per Tommaso, che ha così dimostrato alla maestra che fuori c’è chi lo ritiene davvero un ottimo ballerino. Ancora oggi, i telespettatori si chiedono cosa ci fosse, a questo punto, dietro la scelta della Celentano.

Anticipazioni Amici 25 domenica: sfide e classifiche canto e ballo

Emiliano ha superato la sua sfida. Con le gare di oggi, invece, sono finiti in sfida Michele e Angie per il canto e Anna e Alessio per il ballo. I cantanti non si sono sfidati con le cover, come accade di solito, bensì con i loro inediti:

Valentina Riccardo Plasma Opi Gard Flavia e Angie Michele

La classifica della gara di ballo:

Emiliano Pierpaolo Alex Maria Rosaria Paola e Alessio Anna

Amici puntata del 30 novembre 2025: Pettinelli in difficoltà

Spazio anche ai compiti in questa nuova puntata. Maria Rosaria si è esibita per volere di Emanuel Lo, che non l’ha trovata sufficiente. Sempre il compagno di Giorgia ha messo alla prova Anna, che ha ottenuto lo stesso scarso risultato. Invece, Opi ha dovuto esibirsi di fronte a un giudice esterno, il maestro Pennino, su richiesta di Rudy Zerbi. In questo modo, ha voluto dimostrato che i pezzi che Anna Pettinelli assegna al suo allievo non sarebbero giusti per lui. Quest’ultima, nonostante i risultati sembrino dare ragione a Zerbi, è rimasta ferma nella sua posizione, ricordando la vittoria di Trigno tra i cantanti, nella scorsa edizione.