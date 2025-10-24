 Skip to main content
Amici

Anticipazioni Amici 25, i nomi dei 3 eliminati (gran cacciata della Celentano)

Anticipazioni Amici 25 della puntata in onda domenica 26 ottobre 2025, chi sono stati i tre allievi eliminati

24 Ottobre 2025
Maria De Filippi e Alessandra Celentano, anticipazioni Amici

Tre eliminazioni ad Amici di Maria De Filippi nel corso della registrazione di venerdì 24 ottobre 2025 (la puntata sarà trasmessa domenica 26, come sempre su Canale 5 a partire dalle ore 14). Le anticipazioni di quel che è accaduto nel popolare talent show sono state fornite in esclusiva da SuperGuidatv. Nel corso del programma è stata omaggiata l’ex allieva Angelina Mango, attraverso una coreografia pensata per uno dei brani del suo nuovo album. Da segnalare inoltre la carrellata di ospiti: Luk3, Petit, Mew, TrigNo, Annalisa, Elodie e Rossella Brescia. Queste ultime due hanno anche ricoperto il ruolo di giudici.

Anticipazioni Amici 25, chi sono stati i tre allievi eliminati

Tommaso è stato cacciato dalla prof Alessandra Celentano. L’insegnante ha giustificato la sua decisione spiegando di non voler illudere il ragazzo. Ha aggiunto che dopo un mese nella scuola si è accorta che non può reggere il passo degli altri talenti. Fuori dai giochi anche Frasa, che ha perso la sfida contro Angie, e Matilde.

Le sfide

  • Michelle ha vinto la sua sfida
  • Alex ha trionfato
  • Matilde ha perso contro la sfidante Paola e per lei è scattata l’eliminazione.
  • Frasa è stato sconfitto da Angie. Fuori dal talent anche lui.
  • Chi è finito a rischio eliminazione questa settimana? Plasma, Anna, Penelope e Pierpaolo.

Amici, gara canto: classifica e chi è a rischio eliminazione

Ecco la classifica della gara di canto e i ragazzi finiti a rischio eliminazione:

  1. Riccardo ha cantato La mia storia con te di Alessandra Amoroso.
  2. Valentina ha intonato Where is my husband.
  3. Flavia si è esibita sulle note di The shoop shoop song.
  4. Gard ha cantato Nonno Hollywood.
  5. Plasma ha intonato Non sei tu di Gazelle con barre.
  6. Opi si è esibito sulle note di My Sharona.
  7. Penelope si è impegnata cantando il brano Don’t know why di Norah Jones.

Plasma si è offerto di andare in sfida, sostenendo che Opi ha fatto una buona performance. A rischio sono quindi finiti Plasma e Penelope.

Amici, classifica ballo e chi è a rischio eliminazione

  1. Maria Rosaria.
  2. Emiliano.
  3. Alessio.
  4. Alex.
  5. Pierpaolo.
  6. Anna.

Al ballottaggio per andare in sfida Alex e Pierpaolo. Gli altri allievi hanno scelto di salvare Alex. A rischio eliminazione, dunque, ci sono Anna e Pierpaolo.

Curiosità e l’omaggio ad Angelina Mango

Nei giorni scorsi, è uscito il nuovo album di Angelina Mango intitolato “Caramé”. Maria De Filippi ha voluto omaggiare l’ex allieva proponendo una coreografia ballata dai professionisti della scuola. I danzatori si sono esibiti sulle note della canzone “Velo sugli occhi”.

Da segnalare che durante la registrazione è andata in scena una discussione tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Tema? I piedi di Pierpaolo. TrigNO, tra gli ospiti in studio, ha regalato dei fiori a Maria De Filippi. Da evidenziare inoltre che, al termine della puntata, Alessandra Celentano ha sospeso la maglia a Emiliano. La prof esige che si impegni di più sulle correzioni. “Non devi pensare che la danza sia solo evoluzioni e salti. Era tutto en dedans”, ha tuonato la maestra.

