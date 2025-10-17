Angelina Mango, perché è sparita per un anno: i veri motivi (detti e non detti)

Un anno fa, Angelina Mango, dopo sole tre date del tour, rendeva noto che aveva preso la decisione di annullare tutti i suoi impegni. Era il 23 ottobre 2024 quando sui social scriveva di doversi fermare. “Voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto”, aveva spiegato, per poi sparire per mesi. La vincitrice di Sanremo 2024 aveva inoltre confessato di aver contratto una forma di rinofaringite acuta. Ma pare che la scelta di prendersi una lunga pausa non sia dipesa solamente da quel problema di salute. Non a caso molti hanno parlato a più non posso, e in certi casi anche a sproposito, di depressione post successo.

Angelina Mango, il nuovo album dopo la lunga pausa

La figlia di Pino Mango, in un lampo, era sparita dalle scena. E in un lampo vi è tornata. Nelle scorse ore ha annunciato l’uscita dell’album “Caramé”. Tale lavoro arriva a un anno e mezzo di distanza dal primo disco “Poké melodrama”. La notizia relativa al rientro nel panorama musicale della giovane cantante è diventata virale in un amen.

Tornando ai motivi che hanno spinto Angelina a riposarsi, molto è stato detto, ma poco si sa con certezza. Senza dubbio, l’ex allieva di Amici ha dovuto affrontare una brutta rinofaringite acuta. Come poc’anzi accennato, però, in merito al suo ritiro temporaneo dalle scene, ci sarebbero altri e più profondi motivi.

Il turbine del successo, il crollo e la riemersione

Dopo aver concluso l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, la giovane artista è finita in un turbine di successo, passando in una manciata di mesi dall’essere una promessa e ‘figlia di’ a essere una popstar conosciuta da tutti. Il culmine lo ha raggiunto trionfando sul palco dell’Ariston nel 2024. Altra botta di popolarità è arrivata dalla partecipazione all‘Eurovision Song Contest di quello stesso anno. Poi gli impegni estivi e il tour. A un certo punto Angelina è crollata e ha sentito il bisogno di rallentare. Anzi di fermarsi proprio.

Così ha preso la coraggiosa decisione di uscire dal tritacarne del successo e della popolarità nel tentativo di riconnettersi con se stessa, di pensare lucidamente ai suoi progetti futuri e di non lasciarsi sopraffare dalle pressioni esterne. Dopo il riposo e la riflessione, pare che sia riuscita a ritrovarsi. Si è così messa al lavoro e ha confezionato il nuovo album, “Caramé”, lontana da tutti e tutto, consapevole che il successo può dare tanto, ma, se non tenuto a bada, può anche togliere tutto.