How I Met Your Father, sì allo spin-off di HIMYM con Hilary Duff: i dettagli

How I Met Your Mother (E alla fine arriva mamma) avrà il suo spin-off How I Met Your Father. La protagonista della nuova serie tv avrà come protagonista un volto noto del piccolo schermo. Si tratta di Hilary Duff. Una gran bella notizia che tutti coloro che hanno amato le vicende di Ted Mosby (Josh Radnor) , che ha avuto il compito di raccontare ai due figli come ha conosciuto la loro mamma. Un racconto iniziato nel 2005 e che è arrivato a una conclusione nel 2014, dopo ben nove stagioni. Ha appassionato milioni di spettatori nel corso di questi anni, con la presenza di Barney (Neil Patrick Harris), Robin (Cobie Smulders), Lily (Alyson Hannigan) e Marshall (Jason Segel).

Ora la storia viene raccontata da una donna, che svela al figlio come ha conosciuto suo padre. A ricoprire il ruolo della protagonista, come già anticipato, sarà Hilary Duff. Quest’ultima, insieme ad Adam Lody, sarà co-produttore esecutivo di questa nuova serie. La piattaforma streaming Hulu ha ordinato la produzione di dieci episodi, scritti da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, co-showrunner di This Is Us e co-creatori di Love Victor. Hanno sicuramente una grande responsabilità, visto che dovranno tentare di soddisfare le aspettative dei fan della comedy cult di questi anni.

Le anticipazioni dello spin-off di How I Meet Your Mother annunciano che la trama vedrà protagonista Sophie, che racconta a suo figlio come ha conosciuto il padre. Il racconto prende inizio dal 2021, anno in cui a New York Sophie e il suo gruppo di amici tentano di capire cosa vogliono per il loro futuro e come costruire una relazione in questa nuova era.

Ci saranno dei collegamenti con E alla fine arriva mamma? Stando a quanto si legge su Variety, ancora non è stato rivelato se questo spin-off sarà collegato a quanto accaduto nella storia di Ted Mosby e dei suoi amici. Ciò che si sa è che i creatori, Carter Bays e Craig Thomas, saranno coinvolti nel progetto. Proprio loro parlano di “una storia incredibile da raccontare” e di “una nuova storia leggendaria”.

L’attrice protagonista non vede l’ora di mettersi alla prova nei panni di Sophie, essendo una grande fan di How I Met Your Mother. È onorata e nervosa del fatto che Bays e Thomas abbiano riposto fiducia il lei. Inoltre, è felice di poter lavorare a fianco di Aptaker e Berger.

Lo scorso mese di dicembre, Hilary Duff si dichiarava dispiaciuta per il mancato reboot di Lizzie McGuire. Ora avrà modo di rimettersi in gioco con in panni completamente nuovi per lei. A fine marzo, l’attrice ha accolto la sua terza figlia.