Hilary Duff di nuovo mamma, nata terza figlia: il bellissimo scatto di famiglia

Hilary Duff è diventata di nuovo mamma! La cantante, attrice e produttrice ha annunciato nelle ultime ore la nascita della sua terzogenita, ma la bimba è venuta al mondo già qualche giorno fa. Si tratta della seconda figlia nata dal matrimonio con Matthew Koma, mentre il primo figlio di Hilary è nato da una precedente relazione. Il nome della nuova arrivata di casa Koma-Duff è Mae James Bair ed è nata il 24 marzo 2021. Quindi ha aspettato qualche giorno prima di annunciare al mondo la sua nascita. L’annuncio è stato dei più teneri, visto che l’attrice ha coinvolto la sorellina della bimba, Banks Violet.

La seconda figlia di Ilary, quindi la prima avuta con Koma, è la protagonista della fotografia con cui il mondo ha appreso della nascita della terza figlia. La bimba ha un’espressione un po’ imbronciata, forse perplessa e di sicuro pensierosa. Il motivo? Da qualche giorno non è più la più piccola di casa: “Sono una sorella maggiore… Sto pensando a come mi sento”, questa è la didascalia della foto. Insomma, Hilary ha annunciato di essere diventata mamma per la terza volta in modo molto simpatico!

Ma sempre su Instagram ha pubblicato oggi una nuova foto, la prima in cui la famiglia è al completo. Lei e le due bimbe sono in una piscina, intorno a loro ci sono papà Metthew e il fratello maggiore Luca Cruz, che ha nove anni. La foto è in bianco e nero e ha emozionato i fan: nei commenti in tanti non hanno nascosto gioia e un filo di commozione. Ci sono anche gli auguri di Chiara Ferragni sotto gli scatti con cui Hilary Duff ha annunciato la nascita della terza figlia.

Nelle stories ha postato tanti teneri scatti della piccola di casa, oltre che di Luca Cruz che da bravo fratello maggiore non riesce a staccarsi dalla piccola Mae James Blair. Questo ha rivelato Hilary Duff ai fan. Nei prossimi giorni non mancheranno altri teneri scatti. E magari aggiornerà i fan su come sta reagendo Banks al fatto di essere diventata una sorella maggiore!