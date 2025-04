Helena Prestes “attapirata” da Striscia La Notizia: Lorenzo è raccomandato o no?

Il Grande Fratello è finito e ora tutti i concorrenti possono vuotare il sacco: ora basta strategie, le maschere sono cadute. Helena Prestes, che di maschere ne ha fatte cadere tante in questi mesi, è stata intercettata da Valerio Staffelli. L’inviato di Striscia La Notizia ha regalato alla modella brasiliana il famigerato Tapiro D’Oro per la sua mancata vittoria del programma. Nell’intervista completa in onda stasera, Helena si toglierà molti sassolini dalla scarpa ma possiamo rivelarvi già a chi ha tirato delle frecciatine.

Non è passata neanche una settimana dalla fine del reality show e tutti i protagonisti stanno facendo discutere. Proprio ieri Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice sono stati sventurati protagonisti di una brutta esperienza: un tentativo di furto in casa terminato in aggressione. Poi c’è stata la raccolta fondi dei fan di Zeudi di Palma, pronti a donare 50.000 Euro all’ex Miss Italia, stesso valore della vincita del programma. E stamattina la famiglia di Shaila Gatta ha commento la sua decisione di lasciare Lorenzo. Proprio su quest’ultimo, Helena Prestes ha voluto dire la sua sul presunto caso di raccomandazioni in favore del modello. Ecco cosa ha rivelato nell’intervista a Valerio Staffelli.

Helena Prestes a Striscia La Notizia: “Lorenzo raccomandato da poteri che non conosco”

Helena riceve il suo primo Tapiro D’Oro con ironia e senza filtri, esattamente come ha affrontato il suo percorso nella casa più spiata d’Italia. Quando Staffelli le chiede come ha preso la sconfitta all’ultimo contro Jessica Morlacchi, Helena scherza dicendo che avrebbe voluto comprarsi casa e invece niente da fare! In realtà lei si sente già vincitrice, avendo trovato l’amore con il pallavolista Javier Martinez, anche lui presente nel servizio. I due sembrano vivere una luna di miele da giorni e pare proprio che la loro storia sia destinata a durare, beh, se son rose…! Sugli altri concorrenti invece Helena non le manda a dire! Staffelli la invita a rivelare le sue antipatie, la risposta è scontata: Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice e Zeudi di Palma. Soprattutto nei confronti di Zeudi, Helena non riesce a dimenticare i torti subiti e continua ad accusarla di falsità. ”Se fino a due giorni fa mi faceva i complimenti” dice ”Amici amici poi ti rubano la bici”, riferendosi all’esultanza di Zeudi per la vittoria della Morlacchi. E Spolverato? Secondo Helena è raccomandato.

Striscia La Notizia si è occupata nelle ultime settimane dei fandom tossici che hanno pilotato i televoti di quest’edizione e anche Spolverato è entrato nel mirino del TG di Antonio Ricci. Ma non solo per i televoti, anche per i suoi comportamenti sempre perdonati. Il Grande Fratello ha chiuso più volte un occhio nei confronti di Lorenzo, contrariando persino Alfonso Signorini. Ora Staffelli chiede alla Prestes, che ha convissuto con Spolverato per 6 mesi, cosa ne pensa. Lei rivela che non crede sia stato il Grande Fratello a proteggerlo, ma qualcun altro.

No, secondo me era protetto da una forza che non conosco. Magari da un ”Grande Fratellinho”

A chi si riferirà Helena? Anche perché è noto a molti che Helena e Lorenzo fanno parte della stessa agenzia!