D’Apice e Chiara, ladre in casa: l’odio si riversa su Helena e non solo

Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli hanno subito un furto mentre si trovavano in casa di lei, a Trento. A raccontare l’accaduto è l’ex concorrente del Grande Fratello, tramite delle Storie su Instagram. Qui ha spiegato che le ladre hanno fatto irruzione nell’appartamento mentre entrambi si trovavano in bagno. C’è stata anche un’aggressione, ai danni di Chiara. Dopo il racconto, D’Apice si è lasciato andare a uno sfogo, per via degli insulti che le due criminali avrebbero riservato alla Cainelli e che riguardano la sua esperienza nella Casa. Dopo l’accaduto, ecco che vari utenti si stanno scagliando contro vari ex concorrenti, in particolare Helena Prestes, e contro chi li ha sostenuti.

Facendo il punto della situazione, Alfonso ha immediatamente mostrato di essere in compagnia dei carabinieri in queste ore. Dopo di che, l’ex volto di Temptation Island ha raccontato che due ladre si sono introdotte nella casa di Chiara. Quest’ultima si è trovata di fronte a loro non appena uscita dal bagno. La Cainelli ha inseguito le due urlando ed è riuscita a bloccarle per le scale, ma è stata aggredita. Uscito dalla doccia, D’Apice ha raggiunto la fidanzata e si sono state altre “colluttazioni”.

La coppia del Grande Fratello ha tentato di fermarle e una delle due ladre ha persino spinto Chiara giù per le scale. Alla fine, D’Apice è riuscito a fermare una di loro e sono intervenuti i carabinieri. L’ex gieffino ha raccontato anche che le due ladre hanno preso la collana di suo padre e il portafoglio di Chiara. Con una foto, Alfonso ha anche mostrato i segni dell’aggressione che la Cainelli ha subito. E non è finita qui.

D’Apice, in un secondo momento, ha raccontato un’altra parte della storia di questa drammatica vicenda. Innanzitutto ha rassicurato i fan, facendo sapere che Chiara sta bene. Ha ringraziato tutti i vicini che, sentendo le grida della sua fidanzata, sono corsi in loro aiuto. C’è una cosa, però, che ha fatto ulteriormente infuriare l’ex concorrente del reality show di Canale 5 e che la Cainelli non avrebbe voluto raccontare.

“Questa ragazza, non se sapeva che fosse la casa di Chiara o l’ha riconosciuta dopo… Dico come ha scritto il carabiniere, erano due ragazze di etnia sinti. Ha detto testuali parole: pu**** Chiara e pu***** Zeudi. Non voglio pensare che la conoscessero già, ma tutto questo mi fa arrabbiare tanto. È solo un programma televisivo, è finito, ognuno ha la propria vita. Non capisco perché ce stato e continua a esserci tutto questo odio per uno spettacolo televisivo. Spero sia solo un caso che abbiano detto questa cosa”

È giusto che D’Apice abbia cercato di placare l’odio che regna tra i fandom di questa edizione, ma il suo sfogo ha generato ulteriori tensioni. Infatti, molti fan di Zeudi, accusati spesso di minacce e alterazioni dei risultati dei televoti, hanno iniziato a scagliarsi contro vari ex concorrenti, in particolare Helena Prestes. C’è chi addirittura scrive sui social di essersi subito recato sul profilo Instagram della modella brasiliana per insultarla e minacciarla dopo il furto subito da Chiara.

Questi fan credono che la colpa di ciò che è accaduto sia di Helena e di tutti i suoi amici, compreso il fidanzato Javier Martinez. Li stanno citando uno per uno sui social, come se avessero portato loro le due ladre a compiere questo furto. Un’accusa assurda, che sta subendo anche chi dall’esterno ha sostenuto sul web tutti questi ex concorrenti.