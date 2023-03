Il breve soggiorno in Italia è costato caro a Heather Parisi. Dopo le vacanze sulla neve a Cortina e l’intervista con Francesca Fagnani, l’ex ballerina è stata costretta a sborsare una “somma ingente” come risarcimento di una condanna per diffamazione. L’eterna rivale di Lorella Cuccarini è stata raggiunta proprio nello studio di Belve, il fortunato programma in onda su Rai Due, dall’ufficiale giudiziario. A farlo sapere su Twitter l’agente dei Vip Lucio Presta.

Heather Parisi a Belve, arriva l’Ufficiale giudiziario

Il marito di Paola Perego ha scritto:

“Hai avuto moltissimo tempo cara Heather Parisi di saldare quanto disposto dal tribunale che ti ha condannato per diffamazione al pagamento di una somma ingente, ma tu e la tua luce pensavate di farla franca ancora, allora mi è toccato fare ciò che mai avrei voluto. Giovedì in occasione della registrazione di Belve un Ufficiale giudiziario assistita dalla forza pubblica (ringrazio l’Arma) ha effettuato il pignoramento a persona fisica presso gli studi, a fine registrazione”

Lucio Presta ha poi aggiunto:

“Per evitare la mortificazione di veder portare via effetti personali, hai dovuto effettuare bonifico tramite terzi e saldare quanto dovuto, operazione che ha richiesto alcune ore trascorse in un camerino del centro di produzione. Questa volta il tuo mentore non è riuscito a sfuggire al pagamento e ti ha fatto vivere una vera mortificazione davanti a tutti. Cara HP anche questa volta non hai evitato di fare una brutta figura, sottraendoti per mesi ai tuoi obblighi nei miei confronti, sanciti dalla Magistratura. E chissà che altre figuracce rimedierai…vedremo le tue interviste. Medita Heather medita!”

Cosa è successo tra Heather Parisi e Lucio Presta

La diatriba tra Heather Parisi e Lucio Presta risale al 2017, quando la prima ha fatto causa ad Arcobaleno Tre, la società di proprietà del manager delle star. Il motivo? Gli strascichi dei malumori sorti nel corso di Nemicamatissima, lo show con Lorella Cuccarini con il quale Presta aveva riportato la Parisi in tv.

Ne era nato un conflitto con la ballerina, sfociato nella mancata distribuzione in tv del film diretto da lei Blind Maze, che sarebbe dovuto andare in onda sulla Rai. Secondo Heather l’accordo sarebbe saltato in seguito alle sue lamentele sulla gestione di Nemicamatissima.

Negli anni i due non si sono mai riappacificati anzi, lo scontro ha coinvolto anche le rispettive famiglie. In difesa del padre e della società era intervenuto il figlio Niccolò Presta (marito di Lorella Boccia). Dopo la pubblicazione da parte della showgirl di alcuni post sui social che riguardavano la famiglia Presta è scattata la causa per diffamazione.

Causa persa da Heather Parisi, con il giudice che ha stabilito un risarcimento e delle spese legali mai pagate dalla soubrette italo-americana. Almeno fino ad oggi. Per ora la diretta interessata non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo.

La vita di Heather Parisi lontana dall’Italia

Da tempo Heather Parisi vive a Hong Kong con il marito Umberto Maria Anzolin, dal quale ha avuto due gemelli nel 2010, a 50 anni. Sul trasferimento in Asia della famiglia sono state fatte diverse ipotesi. Secondo la stampa il trasferimento sarebbe avvenuto per problemi finanziari dopo il fallimento dell’azienda di famiglia di Anzolin. A detta di Heather, però, il trasferimento in Oriente sarebbe avvenuto solo perché qui sarebbero stata spostata la sede degli affari di Umberto.