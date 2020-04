Lucio Presta pesante su Cattelan: il ‘pomo della discordia’ è Amadeus

Lucio Presta pesante su Alessandro Cattelan: il ‘pomo della discordia’ è Amadeus (Sanremo). Il marito di Paola Perego al vetriolo sul conduttore di X Factor: intervento fiume

Lucio Presta pare che abbia preso il periodo di quarantena per togliersi diversi sassolini dalle scarpe. Nei giorni scorsi l’influente agente televisivo (nonché marito di Paola Perego) si è scagliato contro Barbara d’Urso e alcune scelte operate da Mediaset. Oggi arriva un altro attacco frontale: stavolta non c’entrano nulla il Biscione e la conduttrice partenopea. Nel suo mirino è finito Alessandro Cattelan. Presta gli ha dedicato un lungo post al vetriolo su Facebook. Motivo del suo disappunto l’intervista che ieri Cattelan ha rilasciato a Dagospia. Nella fattispecie l’uomo Sky ha dichiarato di essere stato contattato da Sanremo lo scorso anno (il Festival, come è noto, è poi finito nelle mani di Amadeus). Non solo: ha anche sostenuto che la kermesse, conduttore a parte, è comunque seguita. Tutte esternazioni mal digerite dall’agente televisivo che è intervenuto in modo pesante.

Presta: la difesa di Amadeus e la dura presa di posizione contro il conduttore di X Factor

“Che poi uno se ne sta in pace a fare la sua bella quarantena e ad un tratto…AC!”, esordisce Presta che subito dopo palesa il motivo del suo intervento: “In tempo di Coronavirus mai mi sarei aspettato di leggere che Alessandro Cattelan avesse voglia, per farsi notare e parlare della imminente partenza del suo EPCC che ha debuttato ieri sera con uno 0,5 e 159 Mila spettatori, di tirare in ballo un collega che ha progettato e realizzato un grandissimo festival di Sanremo. (Amadeus)”. L’agente prosegue così: “Ora verrebbe voglia di domandare a Cattelan: se ne ha parlato con Salini e Rai uno perché poi non gli è stato affidato? Non ha avuto offerta economicamente interessante? Non gli hanno dato i collaboratori che voleva? Cosa lo ha portato a rifiutare? O forse quando dice che ne ha parlato era allo specchio o con qualcuno che non aveva titolo per decidere? Vorrei davvero che precisasse con chi ha parlato, così eventualmente smentire qualche millantatore che si è preso gioco di Lui…”

“Quest’anno ha chiesto la direzione artistica di X FACTOR ed è stata l’edizione peggiore di sempre”

Presta attacca ancora: “Cattelan dice che Sanremo si guarda a prescindere da chi lo conduce, è vero! Non conta il direttore artistico, ma Cattelan quest’anno ha chiesto la direzione artistica di X FACTOR ed è stata l’edizione peggiore di sempre dicono”. Infine la chiosa: “Lui dice che almeno la finale la guarda sempre, mentre le altre serate guarda altro! Io prometto solennemente che il Sanremo che condurrà Lui lo guarderò tutto dalla prima all’ultima sera per essere certo che non sia un sogno ma una realtà. E per fortuna c’è Cattelan!”