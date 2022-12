In che rapporti sono le “Nemiche amatissime”? A rivelare tutta la verità è la nota ballerina di Cicale Cicale, ma la collega non è d’accordo

Ha ufficialmente preso il via questa sera, 7 dicembre, su Rai Due Mi casa e su casa, il primo “one man show” di Cristiano Malgioglio nel quale il noto cantante e songwriter invita nel suo personale salotto di casa una serie di personalità del mondo dello spettacolo, che in maniera non molto diversa da “A raccontare comincia tu” di Raffaella Carrà parlano di sé piu o meno senza filtri.

La prima ospite in assoluto della trasmissione è stata Heather Parisi: la ballerina americana naturalizzata italiana ha chiacchierato con Cristiano Malgioglio a lungo, parlando a lungo di una carriera iniziata negli anni ’80 grazie a Pippo Baudo che la scoprì lanciandola nel mondo dello spettacolo.

Fra un aneddoto e l’altro, c’è stato ovviamente anche modo di trattare un tema molto delicato, ovvero il rapporto di Heather Parisi con Lorella Cuccarini. Le due erano state insieme per l’ultima volta sul palco in occasione del format Rai Nemica amatissima. Poi fra le due calò il gelo, dopo che la Parisi denunciò un diverso trattamento che la produzione avrebbe avuto nei suoi confronti, a favore della Cuccarini.

Nel 2018, inoltre, le due avevano iniziato a litigare su Twitter, con Lorella Cuccarini che aveva recriminato alla Parisi di “parlare dell’Italia twittando da paradisi fiscali”. Da ormai molti anni, infatti, la ex ballerina vive con il compagno Umberto Maria a Hong Kong. Lorella Cuccarini, proprio pochi mesi fa, aveva aggiunto in un’intervista concessa a La Nuova Sardegna che Heather Parisi l’aveva bloccata su tutti i social.

Ma questa sera, nella prima puntata dello show di Cristiano Malgioglio, è emersa una nuova verità che nessuno si sarebbe mai aspettato di sentire.

Heather Parisi e Lorella Cuccarini hanno fatto pace e si sentono sempre? Non è come sembra

La diva di Cicale, Cicale ha raccontato a Cristiano Malgioglio che in realtà, nonostante quanto accaduto in passato, lei e la Cuccarini sarebbero in ottimi rapporti e sono costantemente in contatto. “Con Lorella Cuccarini non è successo nulla, ci sentiamo tutti i giorni. Ci scriviamo in privato su Instagram e Twitter” ha commentato la Parisi, di fronte ad un Cristiano Malgioglio sollevato.

Ma è vero? Pare proprio di no! A pochissimi minuti dalla messa in onda dello scambio, Lorella Cuccarini ha commentato la notizia con una serie di faccine basite, sconsolate e disperate. Quindi no, non è dato sapere perché Heather Parisi abbia detto qualcosa del genere!