Heather Parisi picchiata dall’ex: le figlie più grandi scrivono alla d’Urso

La lettera delle figlie maggiori di Heather Parisi a Live-Non è la d’Urso

Continua a far discutere la recente rivelazione di Heather Parisi. La famosa showgirl ha confessato a Live-Non è la d’Urso di aver vissuto un amore malato. Una relazione pericolosa, durante la quale è stata riempita di botte per circa sette anni. Una confessione che ha stupito il pubblico e che ha spinto più di qualcuno a cercare il colpevole tra gli ex fidanzati e mariti della Parisi. Una settimana dopo le figlie più grandi di Heather – Rebecca e Jacqueline – hanno scritto una breve lettera a Barbara d’Urso per chiarire che i loro padri non c’entrano nulla con quanto ammesso dalla storica rivale di Lorella Cuccarini.

Cosa hanno scritto le figlie di Heather Parisi a Barbara d’Urso

“Siamo contente di vedere la nostra mamma serena e ci dispiace per quanto è stato detto da Heather. I nostri padri sono estranei al racconto di nostra madre: si parla di fatti antecedenti“, hanno precisato Rebecca e Jacqueline in una lettera che Barbara d’Urso ha letto in diretta nella puntata di Live-Non è la d’Urso di lunedì 25 novembre. Nei giorni scorsi Jacqueline – nata dalla relazione con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo – aveva già difeso il genitore su Donna Moderna: “Mi dispiace molto per quanto ha raccontato esserle accaduto, allo stesso tempo ci tengo a sottolineare, a scanso di ulteriori equivoci, che il mio papà Giovanni Di Giacomo è completamente estraneo a quanto riferito da Heather. I fatti riportati sono antecedenti di molto alla nascita mia e di mia sorella. Mi sembra questo un atto dovuto nel rispetto di mio padre”.

Heather Parisi ha un rapporto difficile con le prime due figlie

Dopo l’intervista a Live-Non è la d’Urso Jacqueline ha attaccato pubblicamente la madre Heather Parisi su Instagram. A quanto pare le due non hanno un buon rapporto e durante l’adolescenza la giovane ha preferito vivere a Roma con il padre. Oggi Jacqueline si è trasferita in America, dove studia recitazione. La sorella maggiore Rebecca – nata nel 1994 dal matrimonio tra Heather e l’imprenditore Giorgio Manenti -non si è invece espressa sulla faccenda, se non tramite la missiva inviata a Barbara d’Urso nella quale ha voluto difendere il padre al quale è molto legata.