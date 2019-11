Heather Parisi, sfogo figlia Jacqueline: “Usa, perché vivo lì. Papà? Eroe”

Heather Parisi, sfogo fiume della figlia Jacqueline: “Ecco perché vivo in America dopo aver vissuto 3 anni a Hong Kong con mia madre… Mio papà è un eroe”

Jacqueline Luna Di Giacomo, nelle scorse ore, si è sfogata ampiamente via social toccando diversi punti della sua situazione privata. La giovane 19enne, nata dalla relazione passata tra Heather Parisi e Giovanni Di Giacomo, ha riservato parole per entrambi i genitori ed è inoltre tornata a parlare, seppur indirettamente, dell’ospitata a Live – Non è la d’Urso della madre. Se già nelle scorse ore, la ragazza aveva fatto trapelare in modo conciso il suo disappunto per l’intervista in onda su Canale 5 alla ballerina americana (“Perché non le chiedete dove sono le altre due figlie?”), ora si rende protagonista di un’estesa e netta presa di posizione, in cui mette tutti i puntini sulle I a riguardo della sua situazione.

“Ho vissuto 3 anni ad Hong Kong con mia madre e nel 2013 sono tornata in Italia”

Lo sfogo di Jacqueline è giunto su Instagram, dopo che un fan le ha mosso pesanti critiche prive di fondamento, fino a prova contraria. “A Roma sanno tutti che non sono un esempio di moralità? Non so chi tu sia e come mi conosca ma ci tengo a rispondere. Non cerco nessun tipo di visibilità, altrimenti starei già in televisione a levarmi qualche sassolino dalla scarpa”, esordisce la giovane che poi prosegue: “Come tu ovviamente non sai che ho vissuto 3 anni ad Hong Kong con mia madre e nel 2013 sono tornata in Italia. I motivi non ti riguardano e scrivendo ciò che stai scrivendo dimostri di essere una totale idiota, non al corrente dei fatti.” Jacqueline parla poi della decisione di andare in America e spende parole di forte stima per il padre.

“Sto studiando recitazione in America perché qui posso respirare e non essere perseguitata dalla fama di mia madre”

“Sto studiando recitazione in America appunto perché qui posso respirare e non essere perseguitata dalla fama di mia madre. Il fatto che tu pensi che stia cercando lei per avere luce fa capire quanto tu possa non conoscermi”, scrive sempre Jacqueline. “E i momenti di celebrità – prosegue – non me li godo ora. Pensi che sia felice vedendo tutti gli articoli di giornali riguardanti mia madre? Sono una figlia di 19 anni e ho tutto il diritto di parlare. Accetto le conseguenze in silenzio, ma non mi venire a dire che faccio tutto questo apposta per visibilità. La visibilità a cui miro, la mia ambizione, il mio sogno che sto cercando di realizzare è quello di fare arte, di essere nel mondo del cinema e trasmettere emozioni raccontando storie tramite uno schermo. Di certo non è andare in televisione a raccontare i fatti miei per 4 soldi.”

“Mio papà è un eroe per me”

Jacqueline ha risposto per le rime anche a chi le ha ‘toccato’ il padre, prendendo occasione per rivolgergli un sentito attestato di stima: “Non permetterti mai più di giudicare chi mi ha cresciuto. Sono una ragazza di 19 anni cresciuta da un padre straordinario nonché uomo e medico da stimare che mi ha insegnato e insegna tutti i giorni il valore della vita. Mio papà è un eroe per me, la persona più importante della mia vita. Totale disprezzo dei più elementari principi? Lui è un grande uomo che col tempo ha cresciuto una grande donna, con valori e principi“.