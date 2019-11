Jacqueline su mamma Heather Parisi: “Chiedetele dove sono le altre figlie”

La figlia di Heather Parisi Jacqueline commenta in diretta l’intervista della madre: “Perché non le chiedete dove sono le altre due figlie?”. I post pungenti

Mentre Heather Parisi rilasciava in esclusiva a Live – Non è la d’Urso l’intervista dove per la prima volta ha raccontato di aver subito delle violenze fisiche e psicologiche da un uomo per 7 anni, la figlia Jacqueline, su Instagram, ha pubblicato una serie di Stories tutt’altro che carine, per usare un eufemismo, nei confronti della madre. “Perché non chiedete alla Heather dove stanno le altre due figlie?”, ha messo nero su bianco la 19enne, taggando la conduttrice Barbara d’Urso. L’alta figlia, a cui si riferisce la giovane, è Rebecca, sua sorella 25enne. Ma andiamo a fare chiarezza sulla famiglia allargata della ballerina americana.

Heather e le frecciatine della seconda figlia Jacqueline

La Parisi, dall’attuale marito Umberto Maria Anzolin (ieri per la prima volta in tv a Live – Non è la d’Urso. La coppia è sposata dal 2013), ha avuto due gemelli nel 2010, a 50 anni: Elizabeth e Dylan. L’attrice e danzatrice statunitense ha anche due figlie maggiori avute da precedenti relazioni. Rebecca nata nel 1994 dal matrimonio, poi naufragato, con l’imprenditore Giorgio Manenti. E Jacqueline, nata dal legame con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo. E proprio quest’ultima, durante la trasmissione di Canale 5, ha lanciato segnali inequivocabili verso la madre postando uno scatto in cui si è ritratta assieme alla sorella maggiore Rebecca e a Giorgio e Giovanni (con i quali ha ottimi rapporti). “La mia vittoria più grande”, è la didascalia che accompagna la foto. Ma non è finita qui.

I rapporti tra Heather e le figlie maggiori

La 19enne ha anche pubblicato dei video, molto probabilmente polemici nei confronti di Heather, che sono poi stati rimossi. “Per non rifare lo stesso errore dello scorso anno”, ha spiegato Jacqueline circa i filmati eliminati. Tutta la faccenda spinge a pensare ciò che da qualche tempo si vocifera, cioè che tra Heather e le due figlie maggiori i rapporti siano piuttosto delicati. Con Jacqueline c’è pure una visione diversa riguardante le famiglie arcobaleno. La figlia è contraria, mentre la madre, come ribadito ieri a Barbara d’Urso, è favorevole.