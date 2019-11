Heather Parisi: perché vive a Hong Kong, il marito Anzolin, figlie maggiori

Heather Parisi: perché vive a Hong Kong col marito Umberto Maria Anzolin, il matrimonio naufragato con Giorgio e le figlie maggiori

Heather Parisi, nonostante non viva più in Italia da diversi anni, torna ciclicamente al centro della cronaca rosa del BelPaese. Un po’ per i botta e risposta su Twitter con la ‘rivale’ Lorella Cuccarini, un po’ per la sua vita privata, un po’ per le sue posizioni su quanto sta accadendo in questi ultimi mesi a Hong Kong, Paese in cui abita dal gennaio 2011. Con lei c’è il suo secondo marito Umberto Maria Anzolin dal quale ha avuto due gemelli nel 2010, a 50 anni: Elizabeth e Dylan. Sul trasferimento in Asia della famiglia sono state fatte diverse ipotesi. La stampa, dopo che la procura iscrisse il nome di Umberto sul registro degli indagati per il fallimento dell’azienda di famiglia, la Conceria Anzolin, ha congetturato che il trasferimento sarebbe stato fatto per problemi finanziari. Ricostruzione da sempre smentita dalla Parisi. La coppia starebbe in oriente in quanto Anzolin avrebbe spostato lì la sede dei suoi affari.

Gli amori passati di Heather Parisi e le figlie più grandi nate da Giorgio e Giovanni

Prima dell’amore per Umberto, sposato nel 2013, Heather è convolata a nozze con l’imprenditore Giorgio Manenti. Dall’unione è nata la figlia maggiore della Parisi nel 1994: Rebecca Jewel Manenti. Dopo il naufragio del matrimonio con l’uomo d’affari, la ballerina si è legata all’ortopedico Giovanni Di Giacomo da cui ha avuto una seconda figlia, nel 2000: Jaqueline Luna Di Giacomo.

Lorella Cuccarini e Heather Parisi: il rapporto tra le due donne

Heather Parisi e Lorella Cuccarini non perdono occasione di punzecchiarsi via social, continuando ad alimentare una rivalità che pare abbia avuto origine in tempi lontani, quelli risalenti a ‘Fantastico’ con Pippo Baudo. Poche settimane fa la Parisi è stata ospite a Verissimo dove ha parlato del rapporto con la Cuccarini. “Perché dobbiamo parlare di ‘santa subito’? Non abbiamo mai litigato. Dietro le quinte del programma ‘Nemica Amatissima’ non l’ho mai incontrata, neanche in sala prove e per me è stata una cosa stranissima […] È stata un’esperienza che poteva essere davvero un’altra cosa”. Poi ha aggiunto: “Non la considero, non la vedo, non è niente lei per me… Perché devo provare qualcosa per questa persona? Provo indifferenza. Non fa parte della mia vita”.