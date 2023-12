Heather Parisi, dietrofront su Amici: De Filippi e Pier Silvio replicano

Arriva il dietrofront di Heather Parisi, dopo le pesanti accuse lanciate su Amici di Maria De Filippi. Mediaset aveva subito reagito di fronte alle forti parole condivise dalla ballerina, che aveva attaccato il noto talent show, a cui aveva partecipato nel 2018 in qualità di giudice. Ed ecco che nella giornata di oggi, con una nota condivisa con Il Fatto Quotidiano, la coreografa fa un mea culpa e si scusa pubblicamente con Maria De Filippi.

Le sue dichiarazioni contro il talent show, che hanno fatto infuriare Mediaset, risalgono allo scorso 5 novembre. Oggi ha voluto chiarire e ritrattare ciò che aveva dichiarato, dopo l’intervento di Pier Silvio Berlusconi pronto ad agire per vie legali. In queste ore, Heather Parisi ci ha tenuto a precisare che le difficoltà che aveva riscontrato nel programma di Canale 5 derivavano “unicamente da personali specificità caratteriali che non mi hanno consentito di capire il sentimento della trasmissione”.

Il suo carattere non gli ha permesso di comprendere in generale come si affrontano questi talent televisivi. Per questo motivo, Heather Parisi ha annunciato di voler fare il suo mea culpa affermando pubblicamente: “Ho sbagliato con Amici”. A questo punto, nella sua nota, la coreografa ha ribadito la sua ammirazione e la sua stima nei confronti di Maria De Filippi e non solo.

Infatti, la ballerina ci ha tenuto a citare anche lo staff che lavora dietro il programma, che con lei è sempre stato “professionale, disponibile e collaborativo”. Tutto questo non sarebbe mai stato messo in dubbio dalla coreografa. Nel dettaglio, la stessa Heather ha spiegato perché ha rilasciato quelle pesanti dichiarazioni su Amici:

“Nel corso dell’intervista ho detto che stavo in mezzo ai giovani, ma non ero in grado capirne il linguaggio né di seguirne le istanze, e ho finito per sentirmi come un pesce fuor d’acqua. Chiunque abbia dimestichezza con il mondo dello spettacolo, può capire che è sufficiente questo a farti andare ‘fuori copione’ anche quando un copione non esiste. E infatti, io non ho mai ricevuto nessuna indicazione autorale volta a minare la genuinità della trasmissione”

Dunque, Heather Parisi ha smentito la presenza di un copione all’interno del programma televisivo di punta di Canale 5. Ed è arrivata subito dopo la reazione di Mediaset e del talent show, con una nota, secondo quanto riporta Ansa. “Amici e Mediaset prendono atto con piacere del chiarimento offerto da Heather Parisi”, si legge. “Sono quindi lieti di poter considerare chiusa la questione”, così è stata conclusa la nota di Pier Silvio Berlusconi e Maria De Filippi.

Heather Parisi: quelle pesanti accuse ad Amici prima del dietrofront

Ma cosa aveva dichiarato la ballerina, che aveva svolto nel 2018 il ruolo di giudice, sulla trasmissione di De Filippi? In una lunga intervista, rilasciata su Il Fatto Quotidiano, aveva parlato appunto di un copione che all’interno dei talent dovrebbe essere recitato. Essendo lei “una scheggia impazzita” aveva dichiarato di riuscire a recitare solo se stessa.

In questo modo, aveva fatto intendere che ad Amici le avevano assegnato un vero e proprio copione da seguire per recitare una parte. Per questo, si sentiva fuori contesto. Di fronte a queste sue allusioni, ecco che Pier Silvio Berlusconi ha deciso di fare subito causa a Heather, trovando il suo ‘riassunto’ davvero inaccettabile.