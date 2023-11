Mediaset porta in tribunale Heather Parisi: le gravi parole su Amici

Mediaset porterà Heather Parisi in tribunale. L’azienda di Cologno Monzese ha ritenuto assai lesive le dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore dalla conduttrice che ha criticato apertamente il lavoro svolto dalla trasmissione Amici di Maria De Filippi. La Parisi conosce bene il contesto del talent show, avendovi partecipato come giurata nel 2018. In una recente intervista concessa a Il Fatto Quotidiano ha sostenuto che nel programma gli autori l’hanno messa alle strette volendo che “recitasse un copione”. Altrimenti detto, la cantante ha lasciato intendere a chiare lettere che lo show non sia del tutto trasparente. Mediaset non ha tardato a replicare.

Con una nota ufficiale, il “Biscione” ha reso noto che ha già dato mandato ai propri avvocati di agire per vie legali nei confronti della Parisi. Di seguito il comunicato diffuso pubblicamente:

“Mediaset ha dato mandato ai propri legali per agire nelle sedi opportune contro le affermazioni contenute in un’intervista rilasciata oggi da Heather Parisi, in relazione al programma “Amici”. È inaccettabile che venga messa in dubbio pubblicamente la regolarità di un programma che da anni, sotto gli occhi di tutti, consente ai giovani artisti italiani di esprimere e migliorare in modo limpido, serio e impegnativo il proprio talento”.

Mediaset ha dato mandato ai propri legali per agire nelle sedi opportune contro le affermazioni contenute in un'intervista rilasciata oggi da Heather Parisi, in relazione al programma "Amici" #Amici23 pic.twitter.com/cInM4DqAp1 — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) November 5, 2023

Quasi certamente, a dare ulteriore impulso alla decisione ferrea di Mediaset, è stata Maria De Filippi. La conduttrice pavese, come è noto, non è persona vendicativa e rancorosa, tantomeno permalosa. Guai però quando si mette in dubbio la sua professionalità. Gettare ombre su Amici è un qualcosa che la potrebbe fare andare, e viene da dire giustamente, su tutte le furie. Ecco perché è assai probabile che Mediaset e la De Filippi, prima di pubblicare la nota contro la Parisi, abbiano concordato il da farsi.

Heather Parisi voce fuori dal coro: altre dichiarazioni controverse

Tutti i professionisti che sono transitati da Amici in questi anni (non pochi) mai hanno messo in dubbio la trasparenza del talent e mai hanno detto di aver dovuto seguire un copione. Anzi, è arcinoto che “Queen Mary” è persona che lascia molta carta bianca. La Parisi è quindi una voce fuori dal coro. Non è nemmeno la prima volta che la cantante si rende protagonista di uscite controverse. Ma che cosa ha detto di preciso per innescare una reazione tanto dura da parte di Mediaset?

“Io sono una donna molto spontanea. E inoltre non riesco a stare zitta e dico quello che penso. Per questo ho sbagliato con Amici di Maria. Ero fuori contesto. Perché non sapevo che dovevo recitare un copione. Io non so seguire i copioni. Maria? No non mi diceva lei le cose. Però gli autori, insomma si capiva che non andava. Io non recito e sono sempre molto naturale“.

Heather si era già scagliata in passato contro il talent e alcune persone che ci lavorano. Qualche tempo fa aveva tuonato sui prof del programma, usando toni durissimi: “Devo ammettere che questi professori, quasi tutti, hanno un modo aggressivo, cattivo e offensivo nei confronti dei ragazzi soprattutto quando tocchi anche l’argomento fisico, è orribile, è orribile! Io mai nella mia vita ho avuto nessun professore o maestro che mi ha trattato come io ho visto sabato scorso. Non esiste un comportamento offensivo nei confronti dei ragazzi. A me così non piace“.