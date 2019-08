Harry Styles e Millie Bobby Brown nuova coppia? I fan non ci stanno

Harry Styles e Millie Bobby Brown, è nata una nuova coppia? Il video incriminato e i commenti al vetriolo dei fan

Sta girando un nuovo gossip in questa bollente estate 2019. Dopo la conferma dell’amore nato tra i due cantanti Shawn Mendes e Camila Cabello, ora un’altra star sta facendo discutere. Secondo la rete, ci sarebbe qualcosa tra Harry Styles, ex One Direction, e una dei protagonisti della serie tv Netflix, Stranger Things. Millie Bobby Brown e Harry sono stati ripresi mentre erano al concerto di Ariana Grande a Londra. Nelle immagini, poi riprese anche dall’account Instagram del settimanale Chi, si vedono i due mentre chiacchierano e si divertono insieme, e fin qui tutto ok. Ciò che però ha scatenato l’ira dei fan è stata la sola idea che tra i due fosse nato qualcosa di romantico. Ricordiamo che Harry e Millie hanno diversi anni di differenza ed è proprio su questo che i fan del cantante e dell’attrice si sono soffermati.

Harry Styles e Millie Bobby Brown, i fan non ci stanno. Gossip infondato

Se quando si ipotizzava che tra Shawn Mendes e Camila Cabello fosse nato qualcosa di più di un’amicizia o di una sintonia professionale, i fan erano letteralmente impazziti alla sola idea; ora in molti si sono rivoltati al nuovo gossip che riguarda il 25 enne Harry Styles e la 15 enne Millie Bobby Brown. La star di Stranger Things appare molto a suo agio nei video pubblicati sui social, proprio mentre è in compagnia del cantante. E se qualcuno ha pensato di far uscire fuori un bello scoop, ci hanno pensato i followers dei due a mettere a tacere ogni voce o rumors. Secondo molti, infatti, tra i due ci sarebbe solo un’amicizia senza andare oltre. Ebbene sì, perché le due star hanno ben 10 anni di differenza e secondo molti non sarebbero perfetti per una relazione.

Harry Styles e il gossip su Millie Bobby Brown: le voci dopo aver rifiutato La Sirenetta

Il gossip su Millie Bobby Brown arriva in un momento delicato per la carriera di Harry Styles. Dopo un provino superato brillantemente, il cantante ha rifiutato la parte del Principe Eric. Ancora ad oggi sono sconosciute le motivazioni. E c’è chi ha subito pensato ad una reunion degli One Direction.