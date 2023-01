Harry spiazza: “Vorrei riavere mio padre e mio fratello”, poi esplode

Ancora tensioni per Buckingham Palace a pochi giorni dall’uscita dell’autobiografia del principe Harry, intitolata Spare. Il figlio di Re Carlo e di Lady Diana ha deciso di rilasciare nuove interviste prima di lanciare un altro dei suoi colpi. Da quando hanno lasciato la Corona, Harry e Meghan Markle hanno trascorso le loro giornate pianificando progetti per svelare le loro versioni sulle dinamiche legate a Buckingham Palace. Dopo le inedite interviste e la docuserie Harry e Meghan di Netflix ci mancava solo un’autobiografia.

Dopo l’uscita del libro del principe Harry i rapporti tra lui e il fratello William, futuro Re, subiranno una netta rottura. Almeno questo è ciò che una fonte ha anticipato al Sunday Times. Eppure il marito di Meghan Markel in una nuova intervista ha ammesso che vorrebbe riavere al suo fianco la sua famiglia. Sì, i suoi familiari, ma non tutto ciò che ruota intorno a loro. Un desiderio che non potrebbe mai realizzarsi. In un’intervista per ITV News, al giornalista Ten Tom Bradby, Harry ha spiegato: “Vorrei riavere mio padre, vorrei riavere mio fratello. Voglio una famiglia, non un’istituzione”.

Quel padre e quel fratello che, a detta sua, non avrebbero mai cercato di trovare con lui un punto di incontro. Sebbene abbia detto di voler ritrovare con loro un rapporto, il principe Harry continua a restare fermo nella sua posizione. Infatti, il marito di Meghan Markle si è lasciato andare all’ennesimo affondo, esplodendo nuovamente contro la sua famiglia.

“Sentono come se fosse meglio additarci come cattivi, non hanno mostrato assolutamente alcuna volontà di riconciliarsi”, ha dichiarato. Questa intervista andrà in onda negli Stati Uniti nella serata di domenica 8 gennaio 2023, a due giorni dalla pubblicazione della sua autobiografia Spare. Harry ha raccontato di aver più volte cercato l’aiuto della sua famiglia durante i momenti più difficili, in particolar modo quando lui e Meghan subivano attacchi.

Ogni volta, però, pare che come risultato abbia solo ottenuto delle storie contro lui e sua moglie. Il principe Harry ha spiegato così alcune dinamiche riguardanti il modo di agire della Corona, tentando probabilmente di togliere a tutti i reali la loro maschera.

“Il motto di famiglia è ‘mai lamentarsi, mai spiegare’, ma è solo un motto. Alimenterà o parlerà con un corrispondente, e quel corrispondente riceverà delle chiare informazioni su cui scriverà la storia, e alla fine dirà di aver contattato Buckingham Palace per un commento. Ma l’intera storia è controllata da Buckingham Palace”

Harry si è sentito tradito dalla sua famiglia, ma molti non spiegano perché continui a gettare veleno contro la sua famiglia così insistentemente. Si è rifatto una nuova vita negli Stati Uniti, eppure prevale sempre la voglia di smascherare la Corona, appoggiato da Meghan Markle, ovviamente. Inutile dire che dietro docuserie e autobiografie ci sono, ovviamente, dei ritorni economici per la coppia protagonista della famosa Megxit.