Harry e William, sarà distacco senza punto di ritorno. Questo è ciò che afferma una fonte al Sunday Times; fonte che ha già visionato il libro ‘Spare’, ossia la confessione fiume che il marito di Meghan Markle ha messo nero su bianco in 416 pagine. Trattasi di uno dei libri più attesi degli ultimi anni. Uscirà a breve, il 10 gennaio 2023. E, chi ha già avuto la possibilità di leggerlo, assicura che ci saranno passaggi delicatissimi per quel che riguarda il legame tra i duchi ‘ribelli’ e la coppia formata da William e Kate Middleton. Chi invece pare non sia stato attaccato in modo duro sarebbe Re Carlo III.

Harry sarà “duro” con William e si “scatenerà” anche contro Kate. Così una ‘gola profonda’ al Sunday Times. E ancora: “In generale, penso che il contenuto sarà peggio di quanto la famiglia reale si aspetti. Tutto è messo a nudo. Re Carlo ne uscirà meglio di quanto fosse prevedibile, ma sarà dura in particolare per William e per Kate Middleton, che riceverà diverse frecciate. La descrizione della lotta tra i fratelli sarà minuziosa. Personalmente, non riesco a immaginare una riconciliazione tra Harry e William dopo l’uscita del libro. La loro relazione non sopravvivrà alle nuove rivelazioni“.

Sempre secondo la fonte, che ha preferito mantenere l’anonimato, Harry ha descritto anche dettagliatamente lo choc relativo alla morte di sua madre, Lady Diana, rimasta vittima di un incidente d’auto nel 1997 all’età di 36 anni. Harry ha spiegato che vive con l’incubo di vedere “proiettata” la tragica vicenda della madre su sua moglie Meghan.

Le memorie di Harry in ‘Spare’ – il libro, da quando è stato prenotabile su Amazon, è in cima alla classifica sia negli Stati Uniti d’America sia nel Regno Unito – sono state scritte da una penna sublime, il premio Pulitzer John Joseph ‘J.R.’ Moehringer. Trattasi dello stesso scrittore a cui si decise di affidarsi l’ex tennista André Agassi per raccontare la sua vicenda in ‘Open’, uno dei libri più celebri e acclamati negli ultimi anni a livello internazionale.

“Chi ha scritto Spare è un autore di grande bravura che conosco bene e sono certa abbia dato la giusta interpretazione del pensiero del principe”, ha detto al Corriere della Sera la scrittrice e giornalista Tina Brown, la quale ha inoltre aggiunto che Carlo farà il possibile per recuperare il rapporto con il figlio volato in America. Anche perché, come poc’anzi scritto, ‘Spare’ dovrebbe risparmiare la corona.

E pure in questo caso Harry starebbe seguendo l’insegnamento di mamma Diana che, quando consegnò le sue confessioni a Andrew Morton, dimostrò rispetto e ossequio per l’istituzione monarchica, che all’epoca era naturalmente incarnata da Elisabetta II. Insomma, Harry avrebbe ‘picchiato duro’ sul fratello e la moglie di quest’ultimo, Kate, ma non sul re.