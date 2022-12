Harry e Meghan: le urla di William nei nuovi episodi del doc Netflix

Sono disponibili da qualche ora su Netflix le ultime tre puntate della tanto chiacchierata serie Harry e Meghan, il documentario incentrato sulla vita dei due ormai ex reali inglesi Harry d’Inghilterra e Meghan Markle oggi felicemente trasferitisi negli Stati Uniti lontano dai loro parenti Windsor.

C’era grande attesa per l’uscita di questi nuovi episodi, soprattutto alla luce delle dichiarazioni apparse nei primi tre. Harry e Meghan, come c’era da aspettarsi, hanno messo fin da subito il carico da novanta, prendendosi gioco delle gerarchie reali e accusando media e famiglia reale di aver in qualche modo messo Meghan in una situazione di pericolo simile a quella vissuta dalla povera Lady Diana.

Nelle nuove puntate, in ogni caso, emergono anche nuovi dettagli, con i quali Harry e Meghan hanno cercato di mettere in cattiva luce, in particolare, il principe William. Come raccontato da Harry, infatti, il prossimo erede al trono d’Inghilterra non avrebbe fatto nulla per impedire che certi rumor su Meghan circolassero a corte. Ma non solo. Sembra che, posto di fronte (presunto) al fatto compiuto, il fratello di William abbia “sclerato”, furibondo per le accuse di Harry, che racconta:

“Non è facile quando tuo fratello ti urla contro, tuo padre dice cose false e la regina resta ferma lì, immobile. Mio fratello si è schierato con l’Istituzione: è la sua eredità. In lui è radicata l’idea che parte della sua responsabilità consista nel dare stabilità e continuità all’Istituzione.”

Stando al racconto di Harry, sembra che le tensioni in famiglia abbiano portato William a perdere il suo proverbiale aplomb britannico. D’altra parte, non c’è da stupirsi se (come confermato da alcuni insiders) lui e la moglie Kate Middleton hanno scelto di non guardare il documentario. Evidentemente, ci sarebbe stato il rischio di girare il coltello in una piaga aperta.

Meghan Markle racconta la depressione e il suo aborto spontaneo

In queste ultime 3 puntate si è parlato anche dell’ora più buia di Meghan. Nel quarto episodio in particolare Harry lascia intendere che l‘aborto spontaneo di cui aveva sofferto la moglie, forse, era stato legato proprio al livello di stress vissuto a causa della situazione che stava vivendo. A proposito, Harry ha dichiarato:

Non si può dire con certezza che l’aborto spontaneo sia stato provocato da ciò che stavano cercando di fare di lei.Tuttavia, considerato lo stress che che tutto ciò le ha causato, la mancanza di sonno e i tempi della gravidanza, sicuramente ha avuto a che fare con quello che Meghan stava vivendo”

Meghan, tra l’altro, è tornata a parlare della celebre intervista di Oprah Winfrey, che al tempo si era focalizzata sul tema delle accuse di razzismo rivolte alla famiglia reale. Quello che Meghan Markle voleva sottolineare, in ogni caso, era anche come aveva vissuto la sua personale depressione: