Harry e Meghan, doc Netflix: sorprendente reazione dei reali inglesi

A pochi giorni dal caricamento su Netflix delle prime tre puntate del documentario Harry e Meghan la famiglia reale inglese ha finalmente parlato, seppure tramite alcuni suoi portavoce entrati in diretto contatto nelle scorse ore con la rivista People.

Sulle pagine del noto magazine, sempre molto affidabile quando si tratta di gossip spicciolo, sono apparse alcuni interessanti indiscrezioni sulle reazioni che il principe William, Kate Middleton e il Re Carlo III hanno avuto rispetto alle prime immagini disponibili sulla nota piattaforma di streaming.

Uno dei punti più delicati affrontati da Harry e Meghan nella docuserie, per esempio, è il tema dei rapporti fra Palazzo Reale e la stampa: ad un certo punto Harry dice chiaro e tondo “C’è una certa gerarchia nella famiglia. Sai, a volte c’è fuga di notizie, mentre altre si inventano delle storie di sana pianta”, frasi che non sono certo passate inosservate. Secondo le fonti anonime vicino alla famiglia reale inglese, a proposito, “Servirà tanto tempo prima che si possa ristabilire un’armonia fra i fratelli. C’è di mezzo tanta rabbia”.

Quello che stupisce, però, è l’approccio per certi versi opposto del principe William e di Kate Middleton rispetto a Re Carlo III. Si potrebbe dire che in entrambi i casi la reazione al documentario sia stata sorprendente, seppur in modi diversi.

Secondo la fonte anonima vicina a Palazzo Reale, infatti, “William e Kate stanno volutamente evitando di guardare il documentario, che stanno facendo recuperare ai loro collaboratori”. Re Carlo invece sembra voler ancora mantenere vivo il legame con il figlio, secondo la fonte di People infatti il re “Considera sempre aperta la porta per la riconciliazione, e sicuramente vorrebbe risolvere la situazione se potesse. Vorrebbe che tutto questo finissse”.

Documentario Harry e Meghan: parlano gli esperti della famiglia reale inglese

Ormai è noto che i due ex reali inglesi si sono allontanati perché Elisabetta e i suoi familiari non hanno accolto a braccia aperte l’afroamericana Meghan. Nella celebre intervista a Oprah Winfrey dello scorso anno, i due avevano raccontato di come i loro familiari fossero preoccupati per il colore della pelle che avrebbe avuto il loro primogenito (fra le altre cose!).

I commentatori inglesi, esperti di famiglia reale, sostengono che questo nuovo documentario avrà di certo altri effetti negativi sulla reputazione dei Windsor. A proposito, la biografa reale Catherine Mayer ha commentato: “Il danno collaterale a questa istituzione non sarà insignificante. Si tratta di un’organizzazione molto indietro rispetto ai tempi”.

Ingrid Seward ha poi fatto eco alla collega, aggiugendo quali potrebbero essere le possibili soluzioni per Re Carlo alla luce del polverone:

“Ci potrebbe essere sempre spazio per una riconciliazione. Per il momento però il re non può fare nient’altro che aspettare, e sperare che tutto passi.”

Il problema vero è che il documentario include altri tre episodi, in uscita a brevissimo. Bisognerà capire cosa avranno rivelato i due “scappati di casa” e se le nuove rivelazioni potranno effettivamente lasciare ancora spazio per un riavvicinamento da parte dei loro familiari.