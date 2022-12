Dire che Harry e Meghan siano stati criticati dai media dopo l’uscita delle prime tre puntate del loro documentario Netflix sarebbe riduttivo. Sono infatti giorni che sui social non si parla d’altro, e nei modi peggiori possibili! I due ormai ex reali inglesi sono stati letteralmente fatti a pezzi per il mondo in cui hanno dipinto la loro famiglia in Inghilterra e per come si sono presi gioco di alcune tradizioni reali, l’inchino alla regina su tutte.

A qualche giorno di distanza dal caricamento sulla nota piattaforma delle prime puntate della serie, inoltre, si è aggiunto a questo quadro un’indiscrezione ancor più interessante, che fa fare a Harry e Meghan una figura davvero barbina. Sembrerebbe infatti che la casa all’interno della quale il documentario è stato girato non sia la loro reale residenza abituale. Al contrario, si tratterebbe di una villa dal valore di 33 milioni di dollari che non è di loro proprietà.

Niente casa di Montecito, dunque, ma una magione ben più opulenta scelta con un obiettivo molto preciso: i due, infatti, l’avrebbero scelta per dare un’immagine di sé ancor più sfarzosa e di classe. A scoprire questo ennesimo inganno imbastito dalla coppia è stato il Daily Mail, che ha recuperato anche il valore di mercato dell’abitazione.

L’enorme tenuta si sviluppa su due piani e vanta ben 6 camere da letto, 16 bagni, una grande piscina esterna, una spa, una palestra privata e un prato in stile Wimbledon. Le dimensioni della struttura sono impressionanti: si parla di 4145 metri quadrati! Anche gli interni, ovviamente, sono di estremo pregio, come il legno di rovere per gli altissimi soffitti. La villa vanta ogni comfort possibile, compresa una piccola sala cinematografica.

Harry e Meghan, va detto, sono stati molto furbi. Prima di tutto, perché nella serie non hanno mai specificato (per ora) che quella non è casa loro. Inoltre, si tratta di un’abitazione non distante dalla loro residenza abituale, per cui è facile che le due case possano essere confuse.

Perché questa villa può rappresentare un problema per Harry e Meghan

Ci sono due motivi per cui la scelta si è rivelata un boomerang. Da un lato perché la casa è molto sfarzosa ma stona con il “low profile” che la coppia ha voluto tenere rispetto ai suoi impegni umanitari. Dall’altro, perché a quanto pare apparteneva ad un uomo d’affari accusato di truffa nei confronti di un gruppo di veterani disabili. Non bene!