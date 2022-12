L’ora X per la Famiglia Reale inglese è ufficialmente scattata. A partire da quest’oggi, 8 dicembre, la tanto temuta docu-serie di Netflix sul principe Harry e la moglie Meghan Markle è ufficialmente disponibile online, anche se solo con i suoi primi tre episodi.

Tre puntate appena, ma che già al loro interno (come ampiamente previsto) raccontano una serie di dettagli inediti sulla Famiglia Reale inglese (vista dalla prospettiva di Harry e Meghan) che già stanno facendo tremare Buckingham Palace. In Harry e Meghan c’è tutta la verità dei due coniugi, scappati da palazzo reale dopo che l’attrice afroamericana ha vissuto, stando alla sua versione, angherie di ogni tipo particolarmente di stampo razzista. Ecco dunque, in breve, tutti i momenti clou del documentario disponibile da una manciata di ore.

Harry e Meghan: come si sono conosciuti

Come ogni storia che si rispetti i due hanno voluto iniziare dal principio, il momento in cui tutto è nato. Harry e Meghan si sono conosciuti grazie ad una foto pubblicata su Instagram da Meghan Markle. A proposito, il figlio di re Carlo III ha raccontato:

“Stavo scorrendo il mio feed e un mio amico aveva pubblicato un video insieme a lei, aveva messo il filtro delle orecchie da cane. Lì ho pensato: ‘Ma chi è?’.”

A questo punto, grazie al suo amico, Harry ha cercato di organizzare un primo incontro con l’attrice, chiedendogli maggiori informazioni su di lei. Meghan Markle, a proposito, racconta:

“Ho ricevuto un’e-mail dal mio amico, che mi diceva ‘Detto inter nos, credo che tu voglia sapere questa cosa visto che sei single. Ho caricato il nostro video di Snapchat su Instagram e il Principe Harry, che mi segue (ed è un mio amico), mi ha chiamato e non vede l’ora di conoscerti.”

Incredibile ma vero, Meghan Markle ha dichiarato che in un primo momento non sapeva nemmeno chi fosse il principe Harry e di non averlo nemmeno cercato su Google. Meghan Markle ha capito che avrebbe potuto essere una persona interessante solo quando è incappata nelle sue foto in Africa.

Il primo incontro con Elisabetta

Erano in molti a voler scoprire cosa avrebbero detto i due sulla Regina Elisabetta II, scomparsa lo scorso settembre. E le rivelazioni sono arrivate, puntuali come un orologio svizzero. Di fatto, Elisabetta è stata il primo membro della Famiglia Reale che Markle ha conosciuto. Harry ricorda:

“Non avevo idea di cosa stessi facendo. Per lei è stato uno shock. […] Mi ricordo che quando la mia famiglia la incontrò per la prima volta, ne rimase impressionata. La videro con una donna bella e intelligente. Ciò che ha condizionato molto il loro giudizio è stato il fatto che io stessi frequentando con un’attrice americana. Mi avevano detto che non sarebbe durata.”

Meghan poi ha aggiunto che la prima volta che ha dovuto partecipare ad un pranzo reale si è sentita quasi scaraventata nel Medioevo. Dal clima all’inchino obbligatorio per “sua maestà” tutto le è apparso decisamente assurdo:

“È stato surreale. Harry non mi aveva detto: ‘Adesso conoscerai mia nonna’. Non sapevo che ci saremmo incontrate fino a qualche momento prima di conoscerla. Eravamo in macchina e stavamo andando al Royal Lodge per pranzo. Harry mi ha detto: ‘C’è anche mia nonna, ci raggiungerà dopo la messa. Sai come fare l’inchino, giusto?”. Pensavo che mi stesse prendendo in giro.”

Il confronto con Lady D

Non c’è dubbio che una delle dichiarazioni più drammatiche del documentario sia quella relativa al paragone fra Meghan Markle e Lady Diana. Harry ha infatti spiegato che, visto l’accanimento dei paparazzi e dei media, la sua futura moglie avrebbe potuto fare la fine della sua adorata mamma, scomparsa in un incidente a Parigi nel 1997. Qui le sue dichiarazioni:

“Ai tempi di mia madre si trattava di telecamere sempre puntate in faccia, molestie fisiche e persone che la inseguivano. Ancora oggi i paparazzi infastidiscono le persone, ma succede molto spesso in rete. Le molestie social iniziano non appena escono le prime foto. Vedere un’altra donna che amo vivere tutto questo è dura. È il cacciatore contro la preda.”

Le frasi su Diana e il divorzio da Carlo

Re Carlo III non è certo rimasto esente dai commenti del figlio. Harry ha dichiarato che nella celebre intervista dove Diana rivelava di aver scelto il divorzio perché aveva capito che “in quel matrimonio erano in tre” la madre avesse raccontato tutta la verità.

Inoltre, l’ex principe ha dichiarato che dopo il divorzio da Carlo, la madre fu lasciata da sola, quindi temeva che la stessa sorte capitasse anche a Meghan:

“Riflettendo al dolore e alla sofferenza delle donne che si devono sposare all’interno di questa istituzione, ricordo di aver pensato come mai avrei potuto trovare qualcuno che potesse essere capace di sopportare tutto il bagaglio emotivo che stare insieme a me comporta?”

La Famiglia Reale, per il momento, tace a riguardo. Il problema è che di puntate ce ne saranno molte altre e tanti altri altarini reali verranno a galla. Prima di esprimere un giudizio più preciso d’insieme, ad ogni modo, sarà necessario visionare ogni singolo episodio. Preparate i pop-corn.