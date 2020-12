Gli anni passano per tutti… anche per gli attori di Harry Potter! Nel sesto film della saga – Harry Potter e il Principe mezzosangue – ha fatto il suo debutto sul grande schermo un giovane interprete: Hero Fiennes-Tiffin. Quest’ultimo è il nipote del più conosciuto Ralph Fiennes, anche lui star della storia nata dalla penna di J.K. Rowling. Hero è il figlio di Martha, regista e produttrice, sorella di Ralph.

Data la somiglianza con il suo noto zio la produzione di Harry Potter ha scelto il piccolo Hero per la parte di Voldemort da bambino. Ma gli sceneggiatori sono stati conquistati pure dal talento e dalla bravura del ragazzino, che ha sempre sognato di lavorare nel mondo del cinema. Un affare di famiglia visto che anche il padre – George Tiffin – è un apprezzato regista.

Harry Potter e il Principe mezzosangue è uscito nel 2009 e all’epoca Hero Fiennes-Tiffin aveva appena 12 anni. Oggi il giovane è cresciuto – ha 23 anni – e si sta facendo largo ad Hollywood. È uno degli interpreti più apprezzati e stimati della nuova generazione. Dopo aver recitato in Harry Potter accanto allo zio – che indossava i panni del malvagio Voldemort da adulto – Hero non si è più fermato. Si è dato da fare con altri film e pure come modello.

Pellicola dopo pellicola è arrivato il grande successo: Hero Fiennes-Tiffin è stato scelto nel 2019 per interpretare il ruolo di Hardin Scott nel film After, tratto dall’omonimo romanzo di Anna Todd. Una grossa opportunità per il ragazzo che, insieme all’australiana Josephine Langford (sorella di Katherine), è diventato noto in tutto il mondo.

Dopo aver girato due film della saga di After Hero Fiennes-Tiffin è ora sul set della terza pellicola. A causa dell’emergenza Covid-19 il set del nuovo film, che dovrebbe uscire nel 2021, è stato allestito in Bulgaria. Oltre ad After Hero ha recitato pure nel film Senza voce e il suo sogno è quello di affermarsi sempre più nel mondo dello showbiz.

Al momento Hero Fiennes-Tiffin non è fidanzato anche se qualcuno sussurra di un’amicizia speciale con la sua partner di scena Josephine Langford. I diretti interessati hanno però assicurato che c’è solo una bella amicizia e nulla più, nonostante le scene bollenti che sono costretti a girare per esigenze di copione.