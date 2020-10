After 3, riprese iniziate: cambiano i volti di Landon, Kim e tanti altri

La saga cinematografica di After continua. Dopo il grande successo dei primi due film in Italia e nel resto del mondo la produzione è al lavoro sulla terza parte della storia di Hardin e Tessa. In questi giorni sono ufficialmente iniziate le riprese del nuovo film. Per via dell’emergenza Coronavirus il set è stato allestito in Bulgaria, paese dove la situazione pandemia è decisamente migliore rispetto agli Stati Uniti. Confermati gli attori protagonisti Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin. Il resto del cast, invece, è stato completamente stravolto: tanti personaggi avranno un nuovo volto in After 3. A partire da Landon, il migliore amico di Tessa, che non sarà più interpretato da Shane Paul McGhie. Via Instagram il 26enne ha fatto sapere che non è stato raggiunto un accordo con i produttori e così ha dovuto rinunciare al ruolo che gli ha regalato una certa popolarità. Ad indossare i panni del nuovo Landon sarà ora l’attore inglese Chance Perdomo. Classe 1996, è noto soprattutto per la parte di Ambrose Spellman nella serie tv Netflix Le terrificanti avventure di Sabrina.

After 3: chi sono i nuovi attori del terzo film, confermati Hero e Josephine

Non solo Shane Paul McGhie: in After 3 non troveremo più Candice Accola King nella parte di Kim. La star di The Vampire Diaries è incinta del secondo figlio e impossibilitata a tornare sul set. Al suo posto un altro volto noto agli amanti di The Vampire Diaries: Arielle Kebbel. Quest’ultima ha interpretato nella serie tv della CW Lexi, la migliore amica di Stefan Salvatore. Ma Arielle è stata anche protagonista di Una mamma per amica, dove interpretava Lizzie, la moglie di Dean. Fuori dal cast di After 3 pure Charlie Weber, che nella precedente pellicola aveva indossato i panni di Christian Vance. L’editore avrà ora il volto di Stephen Moyer, noto soprattutto per il ruolo di Bill in True Blood. Addio inoltre a Selma Blair: l’attrice malata di sclerosi multipla non sarà più Carol, la madre di Tessa. A sostituirla la famosa star di Hollywood Mira Sorvino.

After 3 trama: tra i nuovi personaggi spunta Robert

Vecchi personaggi ma anche nuovi: in After 3 non mancherà Robert, ragazzo che avrà a che fare con Tessa e con la sua vita sentimentale. Per la parte è stato scelto Carter Jenkins, 28enne con all’attivo tanto teatro, numerosi film e diverse serie tv. Ad oggi non è ancora chiaro se nel cast rivedremo Dylan Sprouse (Trevor), Innanna (Molly), Samuel Larsen (Zed). In una nota diffusa sui social network la produzione ha rivelato che After 3 e After 4 verranno girati insieme in modo da velocizzare l’uscita al cinema. Un lavoro che andrà avanti per più di tre mesi e per questo molti attori non hanno potuto confermare la propria presenza nel cast.