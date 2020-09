After 3 e 4 si faranno al cinema: arriva l’annuncio di Josephine e Hero

Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin, protagonisti di After Film, lanciano proprio una gran bella notizia per i fan. I due interpreti di Tessa e Hardin, dopo solo un giorno dall’uscita del secondo capitolo nei cinema italiani, hanno deciso di fare un importante annuncio. Com’è possibile vedere sul profilo ufficiale AfterMovie su Instagram, da due postazioni diverse, Josephine e Hero hanno annunciato il terzo e il quarto capitolo della saga! Il filmato inizia con le prime dichiarazioni dell’interprete di Hardin, il quale ammette di essere davvero entusiasta delle reazioni del pubblico che ha già visto il secondo film. Per loro significa molto l’affetto dei fan ed ecco che Josephine dà la conferma al grande dubbio: After 3 e 4 si faranno al cinema! Hero, chiaramente, fa presente che dietro tutto questo lavorano tantissime persone, duramente.

L’interprete di Tessa rivela ai fan la grande notizie sui futuri film di After. Dunque, il secondo capitolo avrà davvero una continuazione. Fino a questo momento non c’erano state conferme ufficiali riguardanti la produzione di altri due capitoli al cinema. Il terzo e il quarto film “stanno ufficialmente andando in produzione”, dichiara Josephine entusiasta. Hero, intanto, confessa di sentirsi meglio ora che ha avuto finalmente la possibilità di dare questa grande notizia a tutti. Prima dell’uscita del terzo e del quarto capitolo, l’attore consiglia al pubblico di continuare a tenere sotto controllo le pagine ufficiali del film per restare aggiornati.

Una notizia che emoziona, non solo il pubblico, ma anche gli stessi protagonisti Josephine e Hero. Un messaggio chiaro e preciso quello che hanno scelto di dare i due attori. Il 2 settembre è uscito nelle sale cinematografiche italiane il secondo capitolo e sono davvero tantissime le reazioni positive del pubblico. Ora si pensa già alla continuazione: il terzo capitolo sarà tratto dai romanzi After 3 – Come mondi lontani e After 4 – Anime Perdute, mentre il quarto dal romanzo After 5 – Amore infinito. Ora non resta che attendere ulteriori aggiornamenti, sicuramente ormai certo che Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin continueranno ancora a vestire i panni di Tessa Young e Hardin Scott.