After 2 esce in Italia a settembre: Hardin e Tessa tornano al cinema

L’attesa è finalmente finita! Dopo slittamenti e rinvii dovuti all’emergenza Coronavirus sta per uscire After 2, sequel della fortunata pellicola tratta dall’omonimo romanzo young adult di Anna Todd. Il film uscirà in Italia il prossimo 2 settembre, come svelato dagli account social della produzione. Nessuna data d’uscita è stata ancora definita per gli Stati Uniti: per la seconda volta priorità all’Europa, dove la storia di Hardin e Tessa è assai seguita. Confermati nei panni dei protagonisti l’inglese Hero Fiennes-Tiffin (attore inglese nonché nipote di Ralph Fiennes) e Josephine Langford (interprete australiana, sorella minore di Katherine). La storia segue di pari passo il secondo volume scritto dalla Todd, ovver After-Un cuore in mille pezzi. La scrittrice texana ha assicurato che il nuovo lungometraggio sarà molto più fedele alla sua controparte cartacea. I drastici cambiamenti del film d’esordio non sono infatti piaciuti ai numerosi lettori.

Trama di After 2, di cosa parla: la storia di Hardin e Tessa continua

In After 2 continua la storia d’amore tra Hardin Scott e Tessa Young. Una storia tormentata, messa in crisi da un nuovo personaggio: Trevor. Quest’ultimo è un collega di Tessa alla Vance Pubblications che manda su tutte le furie Hardin, che deve riscattarsi agli occhi della Young dopo la scommessa che gli ha cambiato la vita. Le vicende si ingarbugliano ancora di più con l’entrata di tre personaggi fondamentali: Vance, editore prestigioso, Kim, segretaria e fidanzata di Vance, e Trish, madre di Hardin. Anna Todd ha anticipato che nel sequel ci saranno più scene bollenti tra Hardin e Tessa rispetto al primo film.

