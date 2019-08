After 2 attori, tante new entry nel cast: cambiano i volti di Ken e Karen

After film, chi sono gli attori del cast: nomi e personaggi

Continuano a ritmo spedito le riprese di After 2, sequel del fortunato film tratto dall’omonimo romanzo di successo di Anna Todd. Il set ad Atlanta è stato inaugurato lunedì 12 agosto e l’ultimo ciak è fissato alle prime settimane di settembre. In questi giorni la produzione ha annunciato i nomi dei nuovi attori che entreranno nel sequel. Attori che presteranno il proprio volto a personaggi importanti per la storia di Hardin e Tessa, ancora una volta interpretati rispettivamente da Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford.

Le new entry di After 2 sono:

Charlie Weber: Vance

Candice Accola King: Kim

Max Ragone: Smith

Dylan Sprouse: Trevor

Louis Lombard: Trish

Karimah Westbrook: Karen

Rob Estes: Ken

After 2: sono cambiati gli attori di Ken e Karen

Come si può notare nella foto, sono cambiati gli attori che interpretato Ken, il padre di Hardin, e Karen, la madre di Landon. Nel primo film di After i due personaggi erano interpretati rispettivamente da Peter Gallagher e Jennifer Beals. Entrambi hanno dovuto rinunciare al sequel per altri impegni di lavoro. Intanto tra le new entry c’è Candice Accola King – famosa per il ruolo di Caroline in The Vampire Diaries. Per i lettori di After è un sogno che si realizza: da anni chiedevano un coinvolgimento dell’attrice nel progetto cinematografico.

Tutte le altre news sul secondo film di After di Anna Todd

After 2 uscirà in America e in Europa nella primavera 2020. Anna Todd ha già annunciato che negli Stati Uniti la pellicola sarà vietata ai minori di 16 anni per vie delle scene spinte, decisamente maggiori e più consistenti rispetto al primo film. Oltre a Hero e Josephine nel cast di After 2 non mancheranno: Khadijha Red Thunder (Steph), Samuel Larsen (Zed), Shane Paul McGhie (Landon), Dylan Arnold (Noah). Ancora incerto il futuro di Molly e Tristan, interpretati rispettivamente da Inanna Sarkis e Pia Mia.