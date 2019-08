After 2, iniziate le riprese del film: tutte le ultime news sul sequel

After film, il sequel si farà: sono ufficialmente iniziate le riprese

Sono iniziate lunedì 12 agosto le riprese di After 2, sequel del fortunato film tratto dalla popolare saga letteraria di Anna Todd. Il set è stato allestito ancora una volta ad Atlanta, in Georgia, e sono stati confermati i protagonisti Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford. Cambio alla regia: dopo Jenny Gage, la produzione ha ingaggiato Roger Kumble. Il motivo? I lettori non sono rimasti particolarmente soddisfatti del primo film – troppo diverso dal libro – e così i produttori hanno deciso di dare una svolta alla regia e alla sceneggiatura. Quest’ultima è stata curata in prima persona dalla Todd, che ha promesso che il secondo film sarà molto più fedele al romanzo. Kumble, invece, ha assicurato che nel sequel ci saranno molte più scene d’amore tra Hardin e Tessa. La passione tra gli Hessa è sempre stato un dettaglio fondamentale della loro storia ma questa componente è venuta meno sul grande schermo. Una scelta che ha deluso i fan, che ora aspettano un cambiamento repentino e decisivo nel nuovo film di After.

Tutte le altre news sul secondo film di After di Anna Todd

Le riprese di After 2 andranno avanti per tutto il mese di agosto e settembre. Il film uscirà in America e in Europa nella primavera 2020. Anna Todd ha già annunciato che negli Stati Uniti la pellicola sarà vietata ai minori di 16 anni per vie delle scene spinte, decisamente maggiori e più consistenti rispetto al primo film. Oltre a Hero e Josephine nel cast di After 2 non mancheranno: Khadijha Red Thunder (Steph), Inanna Sarkis (Molly), Samuel Larsen (Zed), Shane Paul McGhie (Landon), Pia Mia (Tristan). Ma ci saranno anche tante new entry, a partire da Dylan Sprouse, che indosserà i panni di Trevor, un collega di Tessa alla Vance Pubblications.

La saga di After non si fermerà al secondo film del 2020

In attesa di avere ulteriori dettagli dalle riprese è stato già chiarito che la saga di After al cinema non si fermerà col secondo film. I produttori hanno intenzione di girare almeno quattro-cinque film sull’appassionante storia d’amore di Hardin e Tessa. Intanto After ha fatto incetta di premi ai Teen Choice Awards 2019: la pellicola ha vinto come Choice Drama Movie mentre Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford si sono aggiudicati il premio come miglior attore drammatico e migliore attrice drammatica.