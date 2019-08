After 2, le riprese stanno per iniziare: Dylan Sprouse sarà Trevor

After film sequel news: chi è l’attore che interpreterà Trevor

Grosse novità per tutti i fan di After: è stato svelato l’attore che indosserà i panni di Trevor, l’affascinante collega di Tessa alla Vance Pubblications. Nel cast del sequel del film entrerà Dylan Sprouse, come annunciato dal diretto interessato e dalla scrittrice Anna Todd su Instagram. L’autrice texana ha seguito passo dopo passo la sceneggiatura del secondo film – dopo che il primo ha creato più di qualche malumore tra i lettori – e non vede l’ora di tornare sul set. Le riprese della nuova pellicola inizieranno a settembre mentre la data d’uscita è fissata al 2020. Confermati nei rispettivi ruoli di Hardin e Tessa l’inglese Hero Fiennes-Tiffin e l’australiana Josephine Langford.

After 2: l’annuncio di Dylan Sprouse su Instagram

“Ciao a tutti. Sono molto entusiasta di annunciarvi che sarò Trevor in After 2-Un cuore in mille pezzi. Non vedo l’ora di dare vita al “fot…o Trevor” e di iniziare le riprese”, ha dichiarato Dylan Sprouse su Instagram con un video che ha raccolto subito migliaia di like e commenti positivi. La notizia è stata condivisa sui social network da Anna Todd, che ha sempre mantenuto nel corso del tempo un filo costante con i suoi follower. “Abbiamo il nostro Trevor”, ha scritto la 30enne. Nella serie letteraria di After Trevor è un collega di Tessa alla Vance Pubblications: il ragazzo prova dei sentimenti per la giovane e questo manda su tutte le furie Hardin. Il personaggio di Trevor è presente fin dal primo libro di After ma per questioni di pellicola è stato inserito solo nel copione del secondo film.

After film cast: chi è l’attore Dylan Sprouse

Dylan Sprouse, classe 1992, è un attore americano che recita da quando era solo un bambino con il suo gemello Cole. I due sono nati in Italia, ad Arezzo: all’epoca i loro genitori insegnavano lingua inglese in Toscana. A 6 anni, complice la nonna materna esperta di recitazione, i fratelli Sprouse hanno cominciato a recitare. Sono diventati famosi nel 2005 con la serie tv Zack & Cody (Dylan indossava i panni del primo protagonista). Successivamente hanno recitato in molteplici film e telefilm. Di recente Cole ha acquistato maggiore popolarità grazie al telefilm Riverdale a differenza di Dylan che si è concentrato più sul grande schermo. Dylan è fidanzato da quasi due anni con la top model Barbara Palvin. Sprouse è inoltre laureato in Archeologia.

Tutte le ultime news e anticipazioni su After 2

Rispondendo sui social network ad alcuni fan, Anna Todd ha promesso che il sequel sarà più fedele al secondo romanzo della saga a differenza del primo film dove ci sono stati parecchi cambiamenti. “Hardin sarà di nuovo Hardin”, ha assicurato l’autrice riferendosi al carattere del protagonista, che nel primo film è stato parecchio addolcito rispetto alla sua controparte cartacea. Dopo Dylan Sprouse i lettori sono curiosi di sapere chi interpreterà i ruoli di Kim e Vance, protagonisti chiave dei prossimi film di After.