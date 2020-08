After film e The Vampire Diaries: Candice Accola incinta

Candice Accola è incinta! A rivelarlo è stata la stessa attrice di The Vampire Diaries e del sequel di Afterl film, attraverso una delle puntate del suo podcast Directionally Challenged. L’ex interprete di Caroline Forbes diventerà madre per la seconda volta. Infatti, la 33enne ha già una figlia, Florence, nata nell’anno 2016. Ora, insieme al marito e musicista Joe King sta attendendo il suo secondo bambino. La star, molto amata per aver interpretato la coraggiosa Caroline nella nota serie televisiva, con questo annuncio è riuscita a emozionare tutto il pubblico che la segue. Come riporta il sito JustJared, Candice non aveva ancora rivelato di essere in dolce attesa. Infatti, lei stessa ha raccontato che voleva prima essere sicura che tutto andasse bene. Finalmente ora ha potuto condividere la lieta notizia con i suoi fan, che la sostengono ormai da tanti anni. Si tratta sicuramente di una bellissima notizia, ma ancora non si sanno particolari dettagli. Il pubblico vorrebbe sapere, a questo punto, il sesso e il nome del bambino. Per ottenere queste informazioni, bisognerà sicuramente attendere ancora del tempo.

After film e The Vampire Diaries, Candice Accola è incinta: l’attrice diventerà madre per la seconda volta

Ormai sicura che tutto sta procedendo bene, Candice Accola ha annunciato la sua seconda gravidanza. Insieme a Joe King attende il secondo figlio e non ha potuto non nascondere questa lieta notizia ai suoi fan. In particolare, l’attrice di The Vampire Diaries ha rivelato di essere di poco più di cinque mesi e di aver vissuto parte di questa meravigliosa esperienza in quarantena. Per lei, affrontare la gravidanza insieme alla pandemia del Coronavirus che ha colpito tutto il mondo, rappresenta una sorta di viaggio. Candice ha poi continuato a parlare del secondo figlio, confessando di non aver annunciato prima la gravidanza in quanto voleva sentirsi a suo agio e sicura di essere a un buon punto. “Il mio bambino sta bene e io sto bene”, ha ammesso la Accola.

Candice Accola incinta: l’attrice di The Vampire Diaries dà una grande notizia ai fan

Finalmente Candice sta vivendo la gravidanza in modo sereno e, proprio per tale motivo, questo non poteva non essere il momento migliore per rivelare la notizia ai fan. Un periodo davvero importante e speciale quello che l’attrice sta attraversando insieme al marito Joe King. La piccola Florence potrà conoscere il suo fratellino o la sua sorellina solo tra qualche mese! Nel frattempo, la notizia che vede Candice nel cast del sequel di After, nel ruolo di Kimberly, sta ulteriormente entusiasmando i fan!