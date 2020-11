Harry Potter, Rupert Grint: un nome stravagante per la figlia

Rupert Grint, che nella saga di Harry Potter ha interpretato Ron Weasley, l’amico fidato del mago più famoso al mondo, ha aperto un account Instagram dove ha presentato ai fan Wednesday G. Grint, la primogenita avuta dalla compagna, la collega Georgia Groome. La nuova arrivata in casa Grint in realtà ha già sei mesi. La piccola Wednesday, in italiano mercoledì, è nata a maggio ma la coppia ha preferito stare lontana dai riflettori e dai social network.

Nel suo primo post il 32enne ha scritto:

“Hey Instagram…sono in ritardo di 10 anni, ma eccomi! Grint è su Gram! Vi presento Wednesday G. Grint”

Rupert Grint è un ragazzo che ci tiene alla propria vita privata e, infatti, raramente ha raccontato fatti personali ai giornali di cronaca rosa. Tre anni fa, al compimento dei trent’anni, ha lasciato un’intervista al The Guardian nella quale ha espresso la volontà di voler diventare padre. Quella tra l’attore e Georgia Groome è una storia di lunga data: i due sono fidanzati dal 2011 anche se la loro relazione è venuta a galla solo di recente.

Rupert Grint ha raggiunto la notorietà nel 2001 vestendo i panni da coprotagonista di Daniel Radcliffe nella saga di Harry Potter. Grazie alla serie, ispirata ai libri scritti da J. K. Rowling, Grint è diventato una vera e propria star in tutto il mondo. In meno di 24 ore il profilo Instagram di Rupert ha superato i due milioni di follower.

Per ora sull’account di Grint è presente solo la foto che lo ritrae con la figlia Wednesday. Post che ha ricevuto (al momento in cui scriviamo) più di due milioni di like e ottantamila commenti. Tra le congratulazioni fatte al neo papà non è passato inosservato il commento del collega e amico Tom Felton, che nella saga Harry Potter indossava i panni di Draco Malfoy.

Anche se nel cuore di molti rimarrà per sempre Ron Weasley, dopo la fine della saga di Harry Potter Rupert Grint è stato protagonista di diversi film che hanno avuto un discreto successo. Ha fatto parte del cast di: In viaggio con Evie, Cherrybomb, Wild Target. Ha lavorato ad un videoclip musicale di Ed Sheeran. Nel 2017 è stato invece ingaggiato per la serie tv Netflix Sick Note.

Rupert Grint ha mantenuto un ottimo rapporto con Daniel Radcliffe e Emma Watson: tutti e tre qualche tempo fa hanno partecipato alla campagna benefica dell’American Library Association.