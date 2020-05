Rupert Grint è diventato papà: l’attore è Ron nella saga di Harry Potter

Il celebre attore è diventato per la prima volta papà! È la prima star della saga di Harry Potter ad avere un figlio

Grazie allo spiffero del Mirror che li aveva beccati mentre facevano spesa insieme a Londra, la notizia della gravidanza era stata resa nota lo scorso aprile. La coppia, Rupert Grint e Georgia Groome, era indaffarata nel svolgere alcune commissioni: nonostante l’abbigliamento molto largo della giovane, il pancione è sembrato molto evidente. In tale occasione, i due fidanzati non hanno voluto commentare il gossip, data la loro estrema riservatezza sulla loro vita privata: i due si sono innamorati nel 2011 ma la loro storia è diventata di dominio pubblico solo sette anni dopo, nel 2018. Poco fa la lieta notizia: Georgia ha partorito ed entrambi sono diventati genitori!

La star di Harry Potter Rupert Grint ha avuto il primo figlio

L’attore, reso celebre in tutto il mondo per aver interpretato Ron Weasley in Harry Potter, è diventato papà per la prima volta. L’annuncio arriva da una dichiarazione del loro rappresentante: “Rupert Grint e Georgia Groome sono lieti di confermare la nascita della loro bambina. Per favore, chiediamo di rispettare la loro privacy in questo momento molto speciale”. L’arrivo gioioso arriva appena quattro settimane dopo che la coppia, che è stata insieme dal 2011, ha confermato la gravidanza di Georgia. Lei è un’attrice inglese conosciuta soprattutto in patria: è nota soprattutto per il film ‘La mia vita è un disastro’.

Rupert dichiarava di voler diventare padre già nel 2018

Anche se l’attore è molto privato e raramente si è aperto sulla sua vita personale, nel 2018 diceva a ‘The Guardian’ che avrebbe voluto diventare presto genitore. “Compiere 30 anni è sembrato strano. Ho intenzione di continuare a interpretare personaggi interessanti e vedere cosa succede. Mi piacerebbe sistemarmi e avere figli presto”.