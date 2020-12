Tanti amori e flirt sono sbocciati sul set della saga cinematografica di Harry Potter. Forse non tutti sanno che c’è stato del tenero anche tra Robert Pattinson (Cedric Diggory) e Emma Watson (Hermione Granger). I due si sono conosciuti grazie alle riprese del quarto film: Harry Potter e il Calice di fuoco. Per Pattinson, al suo esordio al cinema, si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine.

Come spifferato qualche tempo fa dal magazine di gossip Star Robert Pattinson sarebbe stato davvero cotto di Emma Watson. Una cotta importante che avrebbe spinto l’attore inglese a passare ai fatti. Pattinson avrebbe cominciato a corteggiare Emma tra un ciak e l’altro ma in maniera poco seria. Robert, a quanto pare, voleva solo divertirsi con la collega.

Circostanze poco consone alla Watson, rinomata femminista. Emma avrebbe respinto le avance di Robert Pattinson chiarendo di non essere una ragazza “da una notte e via”. Un vero e proprio due di picche per Pattinson, che avrebbe cercato di mantenere un buon rapporto con Emma.

Secondo i pettegolezzi di qualche anno fa Robert Pattinson e Emma Watson avrebbero ripreso i contatti nel 2017, dopo l’addio dell’attore alla cantante FKA Twigs.

Una relazione clandestina mai confermata dai diretti interessati nonostante le numerose gole profonde. Emma e Robert si sono sempre professati grandi amici e nulla più. Sara vero?

Chi è oggi la fidanzata di Robert Pattinson

Da tempo Robert Pattinson ha dimenticato Emma Watson. Da circa due anni la star di Twilight – presto al cinema nei panni di Batman – è felice accanto alla modella e attrice Suki Waterhouse. Una liaison importante, che ha superato pure la prova della quarantena forzata a Londra.

Di recente Robert Pattinson è stato avvistato con i genitori di Suki Waterhouse. Il 34enne è apparso a proprio agio e tranquillo con i suoceri. Segno che con Suki procede tutto a meraviglia. Secondo i beninformati i due convoleranno presto a nozze: la Waterhosue ha sfoggiato sui social network un prezioso anello.

Chi è oggi il fidanzato di Emma Watson

Emma Watson è invece impegnata da qualche mese con Leo, ex dipendente in un’azienda specializzata in cannabis legale. La love story non è stata ancora ufficializzata ma pare che l’attrice abbia già presentato la nuova fiamma ai genitori, Jacqueline e Chris, entrambi avvocati.