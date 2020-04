Emma Watson ha un nuovo fidanzato: si tratta del business man Leo

È tornata l’armonia nella vita sentimentale di Emma Watson. Da mesi si parlava di un nuovo amore per l’attrice inglese e ora è arrivata la conferma dal Daily Mail. Il fortunato è Leo, un business man poco più grande della star di Harry Potter che ha di recente raggiunto il traguardo dei 30 anni. Una storia iniziata da poco, dallo scorso autunno, ma già molto seria. Tanto che, come raccontano le fonti al quotidiano britannico, Emma ha fatto conoscere la nuova fiamma ai suoi genitori, Jacqueline e Chris, entrambi avvocati. A quanto pare Leo ha lavorato fino allo scorso giugno in un’azienda specializzata in cannabis legale per poi dedicarsi ad altri progetti.

I dettagli della storia d’amore tra Emma Watson e Leo

Emma e Leo si frequentano, secondo quanto assicurano i beninformati, dallo scorso autunno. Dopo che però lo scorso ottobre sono stati beccati dai paparazzi mentre si scambiavano dei baci appassionati hanno deciso di proteggere il più possibile questa relazione. Del resto la Watson è sempre stata molto riservata e non ha mai parlato apertamente della sua vita privata. “Dopo quelle foto Leo ha cancellato tutti i suoi account social ma la liaison con Emma non è passata inosservata ai suoi colleghi di lavoro, scioccati nell’apprendere che il ragazzo frequenta una star mondiale come la Watson”, ha spifferato una fonte al Daily Mail. “A poche settimane dal primo incontro, Emma ha presentato Leo ai suoi genitori. Il quartetto si è concesso una cena al ristorante The Ivy a St John’s Wood”, ha aggiunto l’insider.

La turbolenta vita sentimentale di Emma Watson

Leo sarà la persona giusta per Emma Watson? Fino ad oggi l’interprete non ha avuto grande fortuna in amore. Prima di conoscere Leo ha detto addio a Cole Cook, fratello della cantante Alicia Keys. Prima ancora Emma ha amato la star di Glee Chord Overstreet e l’imprenditore tecnologico William ‘Mack’ Knight.