Il bacio tra Harry Potter e Hermione in Harry Potter e i doni della morte prima parte: cosa è successo sul set, parlano Daniel Radcliffe ed Emma Watson

Tra le scene memorabili di Harry Potter e i doni della morte prima parte, il settimo film della saga cinematografica uscito nel 2010, c’è sicuramente il bacio tra il maghetto e l’amica Hermione. In realtà la scena non è mai avvenuta: nella trama era solo una visione di Ron che comincia a provare un certo interesse per la compagna di scuola (che poi effettivamente sposa). Fantasia o meno, Daniel Radcliffe ed Emma Watson sono stati costretti lo stesso a scambiarsi quel bacio e girare questa scena è stato tutt’altro che facile. Soprattutto perché i due attori – che si conoscono da quando avevano appena 10 anni – si sono sempre considerati come fratello e sorella. E al momento delle riprese Rupert Grint ha addirittura lasciato il set…

Le dichiarazioni di Daniel Radcliffe ed Emma Watson sul bacio tra Harry Potter ed Hermione

“È stato incredibile, non me lo aspettavo proprio. Ho sempre pensato che sarebbe stato una sorta di momento leggermente sensuale e all’improvviso mi è piombato addosso questo bacio vigoroso”, ha raccontato qualche anno fa Daniel Radcliffe. “È stata un po’ un animale, ed è stata grande. Ma comunque voglio dire: non mi sto lamentando, ci sono decine di migliaia di uomini che farebbero di tutto per essere al mio posto. E Rupert ha dovuto abbandonare il set perché stava ridendo di noi davvero troppo. Sono riuscito a vederlo con la coda dell’occhio: i suoi occhi stavano lacrimando”, ha aggiunto. “Il bacio con Dan è parte della visione di Ron di una delle cose peggiori che potrebbe immaginare, quindi doveva essere appassionato. Ero mezza nuda e coperta di pittura, quindi è stato abbastanza stravagante”, ha invece dichiarato Emma Watson.

Hermione e Ron: le parole di Emma Watson sul bacio con Rupert Grint

“È stato difficile, ovviamente, mettere da parte la nostra storia personale perché siamo cresciuti insieme, ma penso che non si offendano se dico che dopo averlo fatto una, quattro o cinque volte, è diventato abbastanza noioso”, ha detto Emma a proposito dei baci che si è poi scambiata più volte con Rupert Grint. Quest’ultimo ha invece fatto sapere: “Conosco Emma da quando aveva 9 anni e per me è come una sorella. Perciò baciarla è stato davvero surreale. Ricordo il suo viso che si faceva sempre più vicino. Oh, mio Dio. Non voglio ricordare altro”.

La verità sulla storia d’amore tra Daniel Radcliffe e Emma Watson

Per anni si è parlato di una liaison tra Daniel ed Emma ma i due sono sempre stati buoni amici e nulla più. “So che i fan sognano questa storia romantica tra di noi ma è impossibile. Emma è per me una sorella e vedrei tutto questo come un incesto”, ha specificato Radcliffe, felice accanto ad un’altra attrice, Erin Darke. Secondo gli ultimi gossip la coppia convolerà presto a nozze. La Watson è invece tornata di recente single dopo l’ennesima relazione sbagliata.