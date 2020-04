Emma Watson delusa dall’ultimo fidanzato: “Le relazioni sono impossibili”

La vita privata di Emma Watson: le ultime dichiarazioni dell’attrice

Non c’è pace in amore per Emma Watson. La famosa Hermione Granger della saga cinematografica Harry Potter continua ad inanellare un insuccesso dietro l’altro. L’ultima relazione risale all’autunno 2019, quando ha detto addio a Cole Cook, fratello della cantante Alicia Keys. Prima ancora Emma ha amato la star di Glee Chord Overstreet e l’imprenditore tecnologico William ‘Mack’ Knight. Dal 2020 la Watson è single e in una recente intervista a Teen Vogue ha ammesso che non è facile avere una relazione di questi tempi. È vero, lei è un’attrice famosa ma al giorno d’oggi pare sia diventato più complicato amarsi e portare avanti un rapporto duraturo.

Le relazioni di oggi sono più complicate: parola di Emma Watson

“Le relazioni sono impossibili. È difficile avere una comunicazione sana e pensare ad una facile divisione dei ruoli”, ha dichiarato Emma Watson alla rivista americana. La 30enne ha osservato che si potrebbe imparare molto dalle coppie gay e da quelle che praticano attività estreme come il bondage. “Questi modelli sono davvero utili, queste coppie hanno delle cose in comune e riescono a comunicare in maniera più facile”, ha notato l’interprete inglese.

Emma Watson: dopo i 30 anni pressioni sulla sua vita

“Ho compiuto 30 anni e ho dovuto affrontare la pressione di dovermi sposare o avere un bambino”, ha poi aggiunto Emma Watson, stufa di sentire certe domande solo perché donna.