Harry e Meghan, William rompe il silenzio: arriva la replica, cosa farà ora

Il principe William risponde alle accuse di Harry e Meghan Markle. L’intervista che i Duchi di Sussex hanno rilasciato negli Stati Uniti a Oprah Winfrey ha generato un polverone intorno alla famiglia reale. Accuse di razzismo e pensieri suicidi, questi sono i due punti trattati dalla coppia in questa circostanza. Come già in molti avevano immaginato, le loro dichiazioni hanno colpito in modo diretto vari componenti della Casa reale. Ora a dare una risposta ci pensa William, secondo nella linea di successione al trono del Regno Unito. Stando a quanto riporta People, il principe di Galles dice la sua per quanto riguarda le accuse di razzismo lanciate da Meghan. Quest’ultima ha raccontato di aver affrontato momenti davvero molto tesi quando ha vissuto a Buckingham Palace. In particolare, durante la sua prima gravidanza si sarebbe ritrovata ad ascoltare parole inaspettate sul nascituro. Scendendo nel dettaglio, la Markle ha fatto presente che la Royal Family era preoccupata per il colore della pelle che avrebbe avuto Archie.

Non solo, la Corona si sarebbe rifiutata di dare protezione al piccolo da possibili minacce e critiche razziste. Cosa risponde a queste parole il principe William? Ebbene, durante una visita in una scuola di East London svolta insieme alla moglie Kate Middleton, il Duca di Cambridge risponde alla domanda di un giornalista, curioso di sapere se dopo l’esplosiva intervista avesse avuto dei contatti con Harry. Lo stesso William rivela di non aver ancora parlato con il fratello, aggiungendo: “Ma lo farò”. Dunque, la prossima mossa sarà quella di mettersi in contatto con Harry. Alla domanda successiva, riguardante la Royal Family, il principe si mostra abbastanza infastidito: “Non siamo affatto una famiglia razzista”. In questo modo, William replica alle accuse di Harry e Meghan, i quali hanno fatto credere che un membro della famiglia reale, non identificato, fosse preoccupato per il colore della pelle del piccolo Archie.

Ed ecco che dopo il messaggio ufficiale da parte di Buckingham Palace e le parole del principe Carlo, arriva anche la risposta di William. Quest’ultimo ora è pronto al confronto con il fratello, che a breve sentirà. Ma proprio in queste ore si parla della reazione che avrebbe avuto Kate Middleton di fronte alle molteplici accuse. Non è mancato da parte di Meghan un riferimento alla cognata, che ha scatenato ancora di più i rumors. Secondo quanto riporta UsWeekly, la Duchessa di Cambridge sarebbe rimasta scioccata di fronte all’esplosiva intervista con Oprah.