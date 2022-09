È ancora guerra fredda tra il Principe Harry e Meghan Markle e il Principe William e Kate Middleton. Di recente il secondogenito di Carlo e Diana è tornato nel Regno Unito con la moglie ma si è rifiutato di incontrare il fratello maggiore e la cognata. Inizialmente si era pensato che la scelta fosse dipesa dall’erede al trono ma a quanto pare è stato l’ex membro della famiglia reale a fare di tutto per evitare questo incontro.

Una fonte interna a Palazzo ha spifferato al The Sun che sono stati Harry e Meghan a non voler rivedere William e Kate. A quanto pare il principe dalla fulva chioma avrebbe imposto una condizione particolare: tornerà a rivolgere la parola al fratello e a sua moglie solo quando William si scuserà sinceramente per averlo lasciato solo quando ne aveva più bisogno e per non aver fatto nulla in merito ai continui attacchi della stampa nei suoi confronti e in quelli dell’ex attrice americana.

A detta del Principe Harry William avrebbe superato ogni limite e non avrebbe mostrato la giusta fratellanza e generosità nei suoi riguardi. Il marito di Meghan Markle avrebbe dunque accusato il fratello e Kate Middleton di aver tenuto, ingiustamente, una linea dura verso la sua famiglia. Tra l’altro negli ultimi anni Harry ha smesso di parlare pure con il padre Carlo.

Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito

La recente visita di Harry e Meghan in Inghilterra è stata piuttosto breve: la coppia è già rientrata a Los Angeles, dove vive dopo l’addio alla famiglia reale inglese. Al momento non è chiaro se i due abbiano avuto modo di vedere almeno la Regina Elisabetta, che in queste settimane ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute.

Stando agli ultimi gossip inglesi la monarca avrebbe deciso di rivedere il suo testamento personale, escludendo proprio Meghan e Harry ma anche i loro figli, Archie e Lilibeth. La 96enne sarebbe propensa a lasciare i suoi tesori, perlopiù gioielli preziosi della Corona, a Kate Middleton, che in futuro sarà regina, e alla figlia Charlotte.

Harry e Meghan hanno partecipato al summit One Young World a Manchester, evento che riunisce i giovani più brillanti del mondo, e la Markle ha tenuto il discorso d’apertura dicendo: “La mia visione del mondo si è ampliata in modo esponenziale vedendo la comunità globale attraverso gli occhi di mio figlio”.