Harry e Meghan si risposano: luogo dell’evento, invitati e polemiche

Il principe Harry e la duchessa Meghan Markle sono pronti a risposarsi. Dopo il matrimonio celebratosi nel maggio 2018, la coppia sarebbe in procinto di rinnovare le promesse nuziali. Rispetto all’evento di quattro anni e mezzo fa, ci saranno parecchie differenze. Naturalmente non pronunceranno il nuovo “sì” nella cappella di San Giorgio (Windsor). E ovviamente non ci saranno i membri della Royal Family, con cui i duchi di Sussex sono in rotta da tempo. Anche perché il gesto di risposarsi si terrà lontano da Londra: saranno gli Stati Uniti a ospitare la festa. Scontato, d’altra parte, visto che il principe e l’ex star di Suits dimorano oltreoceano, in California, dal 2020.

Si dicono “più innamorati che mai”, con Harry che afferma di “aver vinto la lotteria” nello sposare Meghan. Un sentimento tanto forte che avrebbe convinto i duchi a rinnovare le promesse di matrimonio. “Sono così orgogliosi di cosa hanno raggiunto insieme”, ha dichiarato alla rivista Heat un amico della coppia che ha assicurato che, nonostante i tanti impegni in agenda, la Markle ed il principe a breve si risposeranno. Probabilmente lo faranno nei prossimi mesi.

Dettagli sulla vicenda sono stati forniti anche da Express che ha spiegato che la coppia si ri-unirà davanti a pochi intimi: oltre ai figli ci sarà la madre di Meghan, Doria Ragland, e qualche amico stretto dei duchi. Quindi, nessun evento pomposo. Dopodiché Harry e l’ex attrice dovrebbero partire per una seconda luna di miele, assieme ai loro frutti d’amore. Destinazione? Top secret.

Le seconde nozze, sempre secondo quanto fanno sapere i media americani, saranno seguite da Netflix, il colosso dello streaming con cui i duchi, due anni fa, hanno siglato un contratto milionario. Al momento, però, tanti buoni propositi ma nulla di concreto. La serie animata Pearl, a cui Meghan teneva parecchio, è stata cassata dalla piattaforma. Anche il tanto chiacchierato documentario in stile Kardashian sulla vita dei Sussex dopo l’addio alla Royal Family non ha ancora visto la luce. Pare che si stiano ancora girando le riprese. E la ciliegina sulla torta potrebbero essere le nozze bis.

Naturalmente la questione ha già partorito non poche polemiche e ha diviso coloro che seguono le vicende di Harry e Meghan: i più scettici sussurrano che l’idea di ri-convolare a nozze altro non sia che una mossa di marketing.