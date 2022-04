Harry e Meghan sono tornati a Londra! “Inaspettato incontro con la Regina”

Con totale certezza, le ultime notizie su Harry e Meghan Markle parlano di un ritorno a Londra! Ebbene sì, sembra che la coppia sia tornata nel Regno Unito per un incontro inaspettato con la Royal Family. Un grande colpo di scena per i britannici, che in questi giorni hanno criticato apertamente la distanza messa dal principe verso la sua famiglia. E invece pare che in queste ore sia avvenuto il primo ritorno a Londra insieme per Harry e Meghan. A svelare questa notizia flash sulla Royal Family è TMZ.

La nota rivista annuncia di aver appresso che i due Duchi di Sussez stanno facendo una sosta a Londra. Si tratta della prima volta che tornano insieme nella casa della famiglia reale da circa due anni. “Questo ha portato a un inaspettato ricongiungimento con la famiglia”, si legge. Varie fonti fanno sapere che Meghan e Harry hanno preso un volo da Los Angeles e hanno così raggiunto Londra martedì sera, in prima classe su un volo commerciale. La coppia ha avuto a disposizione lo shadowing della sicurezza in ogni momento.

Sembra che il piano sia quello di godersi una visita a Londra, questa settimana, prima di approdare nei Paesi Bassi per l’inizio di Invictus Games di sabato. Chiaramente, il dettaglio sconvolgente è che Harry e Meghan avrebbero avuto modo di incontrarsi con la Regina Elisabetta II e il Principe Carlo. Un confronto faccia a faccia tra i Duchi di Sussex e la Royal Family dopo circa due anni dalla Megxit.

Pare che la coppia voglia tentare di appianare le cose con i familiari reali dopo essersi allontanata dalla Corona nel 2020. Di recente, si è parlato anche di una rottura tra Meghan Markle e Harry. Infatti, si vocifera che il principe non sia soddisfatto della sua nuova vita negli Stati Uniti. D’altronde sembra che la coppia non abbia ancora raggiunto gli obbiettivi prefissati, anzi.

La tempistica di questo inaspettato incontro tra Harry, Meghan e la Regina ha un senso. Elisabetta II ha avuto dei problemi di salute, tanto che più volte ha dovuto rifiutarsi di prendere parte a degli eventi. Ha appena annunciato che non prenderà parte alle funzioni della domenica di Pasqua alla Cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor.

Il principe Harry aveva già fatto ritorno nel Regno Unito più volte in questi due anni. Al contrario, la Markle non ci torna dalla Megxit del 2022 e dalla loro intervista con Oprah. Infine, i figli Archie e Lilibet non sarebbero insieme a loro. Harry aveva già reso noto che non si sentiva sicuro di portare in viaggio i due bambini in quanto non hanno più la protezione reale.