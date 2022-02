Harry e Meghan divorziano? Avvistamento atteso, rotto tabù della Corona

Harry e Meghan Markle sono pronti a divorziare? C’è aria di crisi per i Duchi di Sussex, ormai se ne parla da molto tempo. Ed ecco che ora c’è l’avvistamento che un po’ tutti attendevano. Finalmente il nipote della Regina Elisabetta II e l’ex attrice di Suits sono stati beccati insieme. Dopo ben 104 giorni di dubbi e sospetti, la coppia è stata avvistata in un ristorante di Santa Barbara, insieme a due Royals. Harry e Meghan hanno cenato insieme alla principessa Eugenia e al marito Jack Brooksbank, rompendo i tabù di Buckingham Palace.

Per le due coppie è stata una cena intima e privata. Tale paparazzata sembra ora smentire tutte le voci di divorzio sui Duchi di Sussex. Gli ultimi eventi, hanno portato a pensare che ormai la storia d’amore, che ha generato scompiglio nella Royal Family, fosse giunta al capolinea. In particolare, il principe Harry è stato beccato al Super Bowls insieme alla cugina Eugenia, senza Meghan. L’assenza della Markle ha creato nuovi sospetti e le voci sul divorzio si sono fatte ancora più forti.

Ad alimentare le indiscrezioni ci ha pensato Thomas Markle, il padre di lei. Non solo, in queste settimane, è uscito fuori che Harry ha deciso di rinnovare il contratto il contratto di affitto per Frogmore Cottage a Windsor. Tutti questi dettagli, messi insieme, hanno fatto ipotizzare un eventuale ritorno del principe in Gran Bretagna, senza Meghan. Quest’ultima non ha alcuna intenzione di tornare a vivere in mezzo alla famiglia reale.

L’atmosfera serena che si percepisce attraverso gli scatti che ritraggono Harry e Meghan mentre cenano con Eugenia e Jack sembrano spazzare via tutte le voci sul divorzio. Potrebbe esserci stata una crisi tra i due Duchi di Sussex e ancora potrebbe essere presente. Ma questo non vuol dire che abbiano deciso di divorziare. Ovviamente, solo il tempo darà delle risposte.

Intanto, nel ristorante di Santa Barbara appaiono sereni e divertiti, mentre chiacchierano con l’altra coppia. Non è stato notato alcun gesto di tensione da parte dei due protagonisti. Non solo, finora era difficile immaginare di vederli cenare insieme ad altri componenti della famiglia reale dopo quanto accaduto. Eppure questo fa capire che nulla va dato per scontato.

C’è un dettaglio che, però, sta facendo storcere il naso a qualcuno sui social. Infatti, leggendo tra qualche commento c’è chi nota il fatto che, durante questa cena, Harry non dia particolare attenzione a Meghan. Tutto il suo interesse sembra essere rivolto, invece, alla cugina Eugenia.

Non ci sono immagini che mostrano i due Duchi di Sussex scambiarsi delle carezze o altro, come solitamente facevano. Indubbiamente l’unica persona che non ha mai pensato di distaccarsi da Harry dopo la Megxit è la principessa Eugenia. Tra loro il legame era talmente forte che tale è rimasto.

Intanto, a Buckingham Palace in questi giorni regna il caos. Dopo il caso di positività al Covid-19 del principe Carlo, anche la Regina Elisabetta II è risultata positiva.