Regina Elisabetta II ha il Covid: annuncio, come sta e situazione vaccino

La regina Elisabetta II, 95 anni, ha contratto il coronavirus. A riferirlo è Buckingham Palace, che ha diramato un comunicato ufficiale in merito alle condizioni di salute della sovrana. Dal Palazzo hanno fatto sapere che al momento la monarca britannica ha sintomi leggeri. Ulteriori dettagli sulla vicenda li ha aggiunti la BBC che ha reso noto che Elisabetta II “rispetterà le linee guida” e non smetterà di dedicarsi agli “impegni leggeri” già in agenda per i prossimi giorni. Naturalmente il tutto sotto la stretta sorveglianza di un medico che monitorerà costantemente il suo stato di salute.

La 95enne, per quel che riguarda la situazione vaccinale, ha già ricevuto la terza dose, indi per cui dovrebbe avere un’alta protezione contro il virus. D’altra parte è ormai noto che la variante Omicron è in grado di ‘bucare’ il sistema immunitario anche di coloro che hanno avuto tre somministrazioni del vaccino, seppur nella stragrande maggioranza dei casi il Covid, per chi ha avuto il booster, si manifesta in forma leggera. Elisabetta II, vista l’età avanzata, sarà comunque assiduamente tenuta sotto osservazione.

All’inizio di febbraio la regina aveva avuto contatti con suo figlio, il principe Carlo, che di lì a pochi giorni era risultato positivo (per la seconda volta). Anche il primogenito di Elisabetta, 73 anni, risulta vaccinato con tre dosi. Il coronavirus ha inoltre colpito anche la moglie del principe del Galles, Camilla. Entrambi i consorti non hanno sviluppato sintomi gravi. Per ora non è noto se si siano negativizzati o meno.

Royal Family, corrono voci di una forte crisi tra i duchi ribelli Harry e Meghan

Restando in tema di vicende reali d’oltremanica, continua a correre la voce che vorrebbe Harry e Meghan Markle in profonda crisi sentimentale. C’è chi addirittura crede che l’ipotesi del divorzio non sia da scartare. Da quando ha iniziato a circolare l’indiscrezione, sia il principe sia l’ex star di Suits non hanno né confermato né smentito le voci circolanti sul loro conto. Da tempo la coppia è in rotta di collisione con il resto della Royal Family. Lo strappo definitivo si è consumato quando c’è stato il trasferimento negli Usa.